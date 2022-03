“Nữ phụ quốc dân” Seol In Ah trong 'Hẹn hò chốn công sở'' đang ngày càng được người xem yêu thích vì ngoại hình tiểu thư và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Seol In Ah, tên thật là Bang Ye Rin, sinh ngày 03/01/1996 tại Hàn Quốc, tốt nghiệp khoa Chuyên ngành Diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Seoul và hiện đang ký hợp đồng với công ty giải trí OUI Entertainment.

Seol In Ah lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên năm 2015 với một vai diễn “người qua đường” trong bộ phim Hậu trường giải trí và nhận vai phụ đầu tay trong Hoa trong ngục năm 2016. Tuy nhiên, vai diễn này của cô lại không được biết đến rộng rãi.

Đến năm 2017, cô mới thành công với vai diễn Jo Hee Ji trong phim Cô nàng mạnh mẽ, Do Bong Soon. Cùng năm đó, Seol In Ah nhận lời mời tham gia bộ phim Học đường 2017, cũng là dự án hợp tác đầu tiên của cặp đôi bạn thân Jin Young Seo (Seol In Ah thủ vai) và Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai) trong Hẹn hò chốn công sở.

Nét diễn ngây thơ, tươi tắn của nữ diễn viên giúp cô bước vào hàng diễn viên mới tiềm năng của làng giải trí Hàn Quốc và đem về giải thưởng Nữ tân binh xuất sắc nhất ở hạng mục Show/Sitcom tại MBC Entertainment Awards 2017.

Khi tài năng được cả giới chuyên môn và khán giả công nhận, sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng lên cao. Năm 2018, Seol In Ah nhận vai chính đầu tiên với bộ phim Ngày mai trời lại nắng và mang về thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2018.

Năm 2019, cô đạt giải thưởng Nữ chính xuất sắc (phim dài tập) tại KBS Drama Awards 2019 nhờ thể hiện xuất sắc trong bộ phim Tình như mơ, đời như mộng. Seol In Ah vào vai Kim Cheong Ah, một cô gái độc lập, có ý chí kiên định nhưng cuộc sống lại vất vả, khiến cô gặp nhiều khó khăn và vấp ngã trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.

Năm 2020, Seol In Ah gây ấn tượng mạnh với vai diễn phản diện Jo Hwa Jin trong phim Chàng hậu, một nhân vật khiến khán giả cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng ghét. Hình tượng Nghi tần Jo Hwa Jin luôn ghen ghét, đố kỵ với nữ chính So Young vì tình yêu với vua đã giúp Seol In Ah nhận cơn mưa lời khen vì có ngoại hình xinh đẹp và nét diễn cuốn hút.

Seol In Ah nhận lời mời đóng vai nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở phát sóng trên Netflix vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần cùng với nam chính Ahn Hyo Seop, nữ chính Kim Se Jeong và nam phụ Kim Min Kyu.

Nhân vật Jin Young Seo của cô là một tiểu thư nhà giàu, vì bị bố thúc giục đi xem mắt để tìm người chồng “môn đăng hộ đối” mà phải nhờ bạn thân Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) đến buổi hẹn thay mình. Tuy nhiên, thay vì khiến đối tượng xem mắt Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) chán ghét, anh lại có hứng thú với Shin Ha Ri khiến hai cô nàng rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nhân vật Jin Young Seo giành được nhiều cảm tình của người xem nhờ tính cách nhiệt tình, tinh nghịch nhưng không kém phần tử tế dù là một thiên kim tiểu thư. Ngoài ra, Jin Young Seo cũng ghi điểm nhờ hình tượng nữ trưởng phòng vừa cá tính vừa nghiêm túc với công việc.

Đặc biệt, nữ diễn viên còn khiến khán giả “phát cuồng” với chuyện tình cảm hài hước, ngọt ngào cùng Kim Min Kyu (vai Cha Sung Hoon). Dù ban đầu còn e ngại khoảng cách địa vị xã hội quá lớn nên hai người không dám bày tỏ tình cảm, song cả hai vẫn vượt qua mọi rào cản và chính thức hẹn hò ở tập 6. Ở tập phim gần đây nhất, cặp đôi một lần nữa khiến khán giả “dậy sóng” vì nhiều cảnh quay nóng bỏng.

Cảnh hôn của Seol In Ah và Kim Min Kyu trong Hẹn hò chốn công sở:

browser not support iframe.

Trà My