Tối 19/1, thông tin người mẫu Tuyết Nguyễn (Nguyễn Khánh Tuyết) qua đời tuổi 29 khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ và bàng hoàng. Gia đình và bạn bè người mẫu xác nhận cô gặp tai nạn ở Phú Quốc. Trưa 20/1, mẹ ruột của Nguyễn Tuyết có mặt tại Phú Quốc để làm thủ tục đưa thi hài cô về Hà Nội. Hiện tại, thi thể người mẫu đã được đưa ra Hà Nội và làm các thủ tục tang lễ.

Tại thời điểm Nguyễn Tuyết gặp nạn, nhiều tin đồn xung quanh sự ra đi của nữ người mẫu trẻ khi chưa nắm được các thông tin chính thức. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến chia sẻ với VietNamNet, khi Nguyễn Tuyết qua đời anh được bạn bè thân thiết nói rằng cô gặp tai nạn ngã từ tầng cao xuống.

Người mẫu Nguyễn Tuyết trình diễn trong một sự kiện.

'Tuyết vào Phú Quốc diễn nhưng lại ở một mình một phòng nên khi bạn gặp tai nạn không có ai ở bên. Nguyễn Tuyết từng diễn nhiều lần cho bộ sưu tập của tôi, cô có tỷ lệ cơ thể chuẩn model, diễn catwalk rất bay và gương mặt lạ. Gần đây tôi và Tuyết có hẹn nhau chụp ảnh mà chưa có thời gian thực hiện vì dịch bệnh kéo dài. Sự ra đi ở tuổi 29 khi còn trẻ của Tuyết thực sự là một tổn thất mà tôi và bạn bè tiếc thương'' - nhà thiết kế Cao Minh Tiến cho biết.

Cũng liên quan đến sự ra đi của Nguyễn Tuyết, người mẫu Ngọc Anh - đồng nghiệp thân thiết đã lên tiếng làm rõ trên trang cá nhân. Cô viết trên Facebook cá nhân: "Vậy là mọi việc liên quan đến Tuyết cũng hoàn tất. Từ hôm Tuyết gặp chuyện đến nay, nhiều người hỏi tôi và tôi cũng được nghe được nhiều tin không chính xác về nguyên nhân Tuyết mất. Kể cả trên báo lẫn bạn bè gọi điện nhắn tin kể lại. Tuyết được đưa ra Hà Nội an toàn và làm lễ xong xuôi. Hôm nay, tôi có gặp mẹ Tuyết và biết rõ được nguyên nhân.

Tuyết bị tai nạn trượt chân và rơi từ tầng cao xuống tại khu ký túc xá dành cho nhân viên. Công an đã điều tra kỹ và đưa ra kết luận, Tuyết không dùng chất kích thích, không có bất đồng, mâu thuẫn với ai, không tai nạn giao thông… Đây là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Gia đình Tuyết mong mọi người không bàn tán, thảo luận thêm về nguyên nhân đó nữa để Tuyết thanh thản ra đi".

Người mẫu Nguyễn Tuyết.

Nguyễn Tuyết tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1993, được công chúng biết đến từ Vietnam's Next Top Model 2011 cùng Hoàng Thùy, Lê Thúy, Trà My... Cô dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Cô thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 nhưng chỉ vào Top 30. Năm 2018, Nguyễn Tuyết thi The Face Vietnam nhưng bị loại sớm và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm mẫu ảnh… và sống khá kín tiếng đời tư.

