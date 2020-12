Ngày cuối cùng của năm 2020, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm thấy vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 82 tỷ đồng.

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 522 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối nay (31/12), Vietlott xác nhận đã có 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 81.778.372.050 đồng.



Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn mang lại "lộc trời" cho người chơi trúng giải cao nhất Jackpot 1 trong kỳ quay số mở thưởng này là 02 - 15 - 25 - 27 - 37 - 51.

Vừa tìm ra giải thưởng độc đắc Vietlott gần 82 tỷ đồng.

Cặp số vàng để nhận giải Jackpot 2 trị giá gần 3,59 tỷ đồng của kỳ quay số mở thưởng lần thứ 522 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 là 53. Nhưng không có vé số nào trúng giải Jackpot 2 này.



Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng. Theo đó, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.



Vị khách hàng trúng giải Jackpot sẽ phải nộp khoảng tiền gần 8,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên. Như vậy, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn sẽ nhận về khoản thực lĩnh hơn 73 tỷ đồng.



Cũng trong kỳ quay lần thứ 522 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối nay, ngoài giải Jackpot 1 trị giá gần 82 tỷ đồng, Vieltott còn tìm ra 17 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 931 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 16.963 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.



Hiện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam đã triển khai kinh doanh tại 62 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.



Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Vietlott cho thấy, doanh thu Công ty đạt 2.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 124 tỷ đồng, đều tăng khoảng 57% so với cùng kỳ. Cùng thời gian này, Vietlott đã thực hiện trả thưởng cho người chơi trên toàn quốc lên tới gần 1.300 tỷ đồng, trong đó có 23 người chơi lĩnh giải Jackpot tổng cộng gần 600 tỷ đồng, còn 700 tỷ đồng được trả thưởng cho hàng triệu lượt người chơi trúng các giải khác.



Anh Tuấn