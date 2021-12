Doanh nghiệp thua lỗ liên tục nhưng việc cổ phiếu tăng mạnh giúp túi tiền của các cổ đông tăng vọt. Các lãnh đạo tính tới chuyện chuyển thành tiền mặt.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Nguyễn Viết Tân, Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Tasco (HUT) đăng ký bán ra toàn bộ hơn 1,07 triệu cổ phiếu HUT (tỷ lệ 0,4%) trong khoảng thời gian từ 10/12/2021 đến 7/1/2022.

Theo thị giá hiện tại, ông Tân sẽ thu về khoảng 20 tỷ đồng.

HUT là một trong những cổ phiếu có thanh khoản lớn trên thị trường chứng khoán và có diễn biến tăng giá rất mạnh cho dù thua lỗ liên tục trong nhiều năm qua.

Số liệu thông kê cho thấy bình quân 10 phiên giao dịch gần đây nhất có gần 4,2 triệu cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên. Giá cổ phiếu HUT cũng đang giao dịch ở vùng rất cao, đóng cửa phiên 8/12 ở mức 18.500 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần so với trước đây 6 tháng.

Trái ngược với giá cổ phiếu tăng, Tasco thua lỗ triền miên. Trong quý III vừa qua, Tasco lỗ 73 tỷ đồng và đây là quý thua lỗ thứ 6 liên tiếp.

“Ông trùm BOT” ở Việt Nam - Công ty Cổ phần Tasco (HUT) từng được xem là một doanh nghiệp rất tiềm năng với việc có quyền thu phí ở nhiều con đường BOT.

Bắt đầu từ 2018, ông trùm BOT Tasco cũng chứng kiến lợi nhuận giảm sút và đối mặt với rất nhiều lùm xùm tại các trạm thu phí BOT sau khi bị người dân phản đối ở trạm thu phí trong đó có Mỹ Lộc, Nam Định và cầu Tân Đệ, Thái Bình.

Các dự án BOT hạ tầng từng được kỳ vọng lớn.

Hoạt động kinh doanh bất động sản khi đó cũng không thuận lợi như vướng nhiều vấn đề thủ tục và chậm trễ tại dự án Foresa Mỹ Đình...

Có thời điểm cuối 2019 đầu 2020 HUT giảm giá xuống ngang cốc trà đá, khoảng 3.000 đồng.

Tasco được biết đến như "ông trùm" trong lĩnh vực các dự án BOT. Tasco sở hữu hàng loạt dự án BOT, BT như dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn qua thành phố Hài Phòng; dự án xây dựng cải tạo nâng cấp quốc lộ 1; Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Thái Bình; dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc…

Việc đầu tư vào các dự án này đã đem lại cho Tasco một khoản lợi nhuận lớn. Riêng trong năm 2014, Tasco bứt phá với khoản lãi gần 260 tỷ đồng, gấp 21 lần lợi nhuận của năm 2013. Khoản lợi nhuận tăng đột biến nhờ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc đưa vào vận hành và thu phí.

Gần đây, giới đầu tư chứng kiến một cổ phiếu BOT khác biến động mạnh. Đó là là CTCP BOT Cầu Thái Hà (BOT). BOT có lúc lên 60.000 đồng/cp trước khi rớt xuống ngưỡng 16.000 đồng/cp như hiện tại. Chỉ sau 1 tháng lên sàn hồi đầu 2019, cổ phiếu BOT tăng lên ngưỡng 50.000 đồng/cp.

Khi đó BOT có do triển vọng tốt với nguồn thu từ cầu Thái Hà. Cuối 2018, công ty này chính thức được Bộ GTVT cho phép chính thức thu phí cầu Thái Hà, tuyến đường nối từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Các doanh nghiệp BOT trước đây được xem là con gà đẻ trứng vàng nhưng gần đây cũng gặp khó. Nhiều dự án BOT gần đây bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót, nhiều dự án BOT đường bộ gây bức xúc trong dư luận, Quốc hội cũng đã có kế hoạch đưa BOT vào chương trình giám sát để chấn chỉnh hoạt động đầu tư này.

Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 9/12

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ lên trên ngưỡng ngưỡng 1.450 điểm.

VN-Index vẫn đang ở mức cao.

Theo VDSC, VN-Index tiếp tục nhịp hồi phục nhưng diễn biến hồi phục chậm lại và có giằng co. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, thể hiện trạng thái lưỡng lự giữa cung và cầu. Diễn biến hiện tại chưa có tín hiệu bất thường và phù hợp với trạng thái sau phiên hồi phục nhanh. Với diễn biến này, nhịp hồi phục của thị trường vẫn có thể sẽ nới rộng nhưng sẽ chậm rãi với tổ hợp các phiên tăng giảm ở mức độ nhẹ. Đồng thời, thị trường cũng sẽ thận trọng khi đến vùng cản 1.460 – 1.480 điểm, do áp lực bán lớn vẫn đang tiềm ẩn ở vùng này.

Còn theo MBS, thị trường tiếp tục hồi phục trong nghi ngờ trên nền thanh khoản thấp, tuy vậy sau nhịp giảm mạnh của VN-Index thì điều cần quan sát là nhịp nảy của chỉ số này và độ rộng của thị trường.

Trong phiên 8/12, mặc dù các trụ lớn như VIC, VNM, VHM, ….liên tục bị ép trong phiên nhưng VN-Index vẫn không bị đẩy xuống thấp hơn mức tham chiếu, cả VN-Index và VN30 đều test đáy thấp nhất trong phiên thành công sau các nhịp rung lắc.

Hỗ trợ thị trường trong phiên 8/12 là sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí,…như vậy mặc dù thanh khoản thị trường thấp nhưng thị trường đã có sự đổi trụ thành công và độ rộng thị trường vẫn rất tích cực ở nhóm bluechips và midcap. Ngày mai sẽ là phiên thử thách đối với thị trường khi lượng hàng bắt đáy ở phiên đầu tuần về tài khoản, MBS cho rằng các nhịp võng trong phiên sẽ tiếp tục là cơ hội để dòng tiền cơ cấu lại danh mục sang nhóm cổ phiếu midcap và VN30.

Chốt phiên chiều 8/12, chỉ số VN-Index tăng 6,1 điểm lên 1.452,87 điểm. HNX-Index tăng 3,34 điểm lên 449,74 điểm. Upcom-Index tăng 0,45 điểm lên 111,29 điểm. Thanh khoản đạt 26,0 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn. Riêng sàn HOSE đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng.

V. Hà