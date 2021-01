Tập trung vào mục tiêu “vì lợi ích cao nhất của khách hàng", Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị máy văn phòng, hệ thống đại lý phân phối, trạm bảo hành trải dài từ Nam ra Bắc.

Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh thành lập từ năm 1997, với nền tảng kinh doanh chính là mua bán, lắp ráp, cho thuê, dịch vụ bảo hành, sửa chữa thiết bị viễn thông, máy vi tính, máy in, máy chiếu… Sau 6 năm, Lê Bảo Minh đã nhanh chóng được Tập đoàn Canon (Nhật Bản) chọn là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, và trở thành đơn vị cung cấp các thiết bị máy văn phòng hàng đầu trong tất cả lĩnh vực ngành nghề, với doanh số liên tục tăng trưởng.

Khai trương showroom Canon tại trụ sở chính 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM là dấu mốc quan trọng nhân kỷ niệm 15 năm xây dựng mối quan hệ giữa Công ty CP Lê Bảo Minh và Tập đoàn Canon.

Sản phẩm chất lượng và công nghệ tiên tiến

Ngay từ khi thành lập, Lê Bảo Minh đã xác định mục tiêu trở thành nhà cung cấp những sản phẩm công nghệ tiên tiến trên toàn cầu cho thị trường Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, công ty còn tiến đến việc cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh như giải pháp in ấn văn phòng, giải pháp in ấn công nghiệp, camera an ninh hay giải pháp số hoá tài liệu giúp các doanh nghiệp dễ dàng quản lý thiết bị và hệ thống cũng như bảo mật tài liệu, đồng bộ thiết bị đồng thời tiết kiệm chi phí, và an toàn cho môi trường.

Nhờ vậy mà đến nay, Lê Bảo Minh đã đưa những sản phẩm thiết bị văn phòng như máy photocopy, máy in, máy fax mang nhãn hiệu Canon chất lượng cao có mặt trong hầu hết trong các công ty và gia đình Việt Nam.

Tập trung vào dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng

Không chỉ dựa trên danh tiếng về chất lượng của các sản phẩm Canon và khả năng đón bắt nhu cầu thị trường, Lê Bảo Minh còn tập trung vào mục tiêu dành được sự hài lòng cao nhất của khách hàng và cung cấp giá cả hợp lý.

Trung tâm chăm sóc khách hàng Canon của Công ty CP Lê Bảo Minh

Đặc biệt, hiểu được tâm lý khách hàng luôn muốn được quan tâm, chăm sóc nhanh nhất và tốt nhất, Lê Bảo Minh tập trung đầu tư hệ thống bảo hành chuyên nghiệp có đầy đủ từ nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất chất, hệ thống chi nhánh, trạm bảo hành đến đội ngũ kỹ thuật để phục vụ các nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, Lê Bảo Minh xây dựng “Trung tâm sửa chữa và bảo hành sản phẩm Canon chính hãng” bao gồm máy ảnh, máy quay và các thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy chiếu… với vốn đầu tư trên 4 triệu USD. Kỹ thuật viên được đào tạo 100% theo tiêu chuẩn của Canon. Đây là các trung tâm được Canon kiểm tra, đánh giá hàng năm và hiện đang được xếp vào top những trung tâm bảo hành tốt nhất hệ thống Canon trên toàn thế giới xét về nhân sự, cho đến thiết bị công nghệ và quy trình.

Trung tâm sửa chữa và bảo hành sản phẩm Canon chính hãng của Công ty CP Lê Bảo Minh

Đến nay, Công ty CP Lê Bảo Minh đã phát triển một hệ thống vững mạnh bao gồm 15 chi nhánh, 5 trung tâm giải pháp hình ảnh, 1 trung tâm dịch vụ kỹ thuật, 4 showroom, 2 trạm bảo hành và dịch vụ kỹ thuật, cùng hơn 300 đại lý ủy quyền bảo hành uy tín trên toàn quốc.

24 năm phát triển của Lê Bảo Minh cũng là 24 năm Lê Bảo Minh đồng hành, tận tụy chăm sóc khách hàng. Đáp lại, chính niềm tin và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố tạo nên sự thành công của Lê Bảo Minh hôm nay.

Tấn Tài