Nhà máy sản xuất trứng giả đầu tiên tại châu Á sắp được xây dựng ở Singapore.

Công ty Eat Just Inc. đang hợp tác với Công ty Cổ phần Tư nhân Proterra Asia xây dựng một nhà máy sản xuất trứng từ protein thực vật đầu tiên tại Singapore. Theo kế hoạch, Proterra Asia sẽ đầu tư 100 triệu USD còn Eat Just chi 20 triệu USD nhằm mở rộng sản xuất protein thực vật ở châu Á.

Proterra Asia, được tách ra từ tập đoàn nông nghiệp khổng lồ Cargill Inc., cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp tạo ra một chuỗi cung ứng đầy đủ và đa dạng cho sản phẩm trứng từ protein thực vật.

Sản phẩm Just Egg được sản xuất từ thực vật. (Ảnh: Eat Just Inc.)

Việc đầu tư vào các công ty sản xuất protein thay thế protein từ động vật đã tăng tốc khi các doanh nghiệp liên tiếp sáng chế ra những phương pháp thay thế thịt động vật, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cẩn trọng hơn trong lĩnh vực dinh dưỡng và môi trường.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư quyết định thử nghiệm trong lĩnh vực mới còn do những lo ngại liên quan đến việc nhiều người thiếu ăn khi dịch bệnh đánh vào chuỗi cung ứng thực phẩm, làm tê liệt nền kinh tế và xói mòn sức mua của người tiêu dùng.

Sau khi được xây dựng, nhà máy sản xuất trứng từ protein thực vật đầu tiên tại Singapore này sẽ tạo ra "hàng nghìn tấn protein". Các cơ sở khác nhiều khả năng sẽ tiếp tục được xây dựng ở châu Á khi nhu cầu về protein ở khu vực này và trên toàn cầu đều đang tăng mạnh.

Ngoài mối quan hệ hợp tác này, Eat Just và Proterra Asia cũng đang thảo luận về việc mở rộng liên minh sản xuất thương mại các loại thịt được tạo từ tế bào thay vì thịt của động vật.

Phương Anh(Theo Bloomberg)