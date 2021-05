Sấu đầu mùa thời điểm này năm ngoái được rao bán 60.000-70.000 đồng/kg thì năm nay giá đã hạ nhiệt, chỉ còn 40.000 đồng/kg. Người dân bắt đầu mua sấu đầu mùa, đặc biệt với những người thích ngâm mắm hay dầm đường.

Những ngày giữa tháng 5, tại nhiều chợ dân sinh như chợ 365, chợ Hà Đông, chợ Vồ, chợ Vạn Phúc,... ở Hà Đông hay các chợ cóc khác trên địa bàn Hà Nội, nhiều tiểu thương bắt đầu bán sấu non.

Theo chị Hà, một tiểu thương tại chợ đầu mối 365, hàng ngày chị thường bán rau củ. Khoảng một tuần nay, chị bắt đầu buôn sấu non về bán. Do mới đầu mùa nên số lượng sấu thu mua không được nhiều, chỉ được 10-20 kg/ngày.

Đây là những quả sấu còn non, nhỏ và có vị chua gắt, hơi chát nhưng do lượng sấu còn khan hiếm nên vẫn được nhiều bà nội trợ xúm xít mua 1-2kg về ăn.

Sấu non đầu mùa bắt đầu được bày bán

Giá sấu chỉ 40.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với giá năm ngoái

“Năm ngoái, mình bán sấu đầu mùa giá 60.000 đồng/kg. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá sấu cũng giảm nhiều, chỉ còn 40.000 đồng/kg. Đây là những trái sấu non, được mình thu mua lại của các gia đình ở Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ứng Hòa”, chị Hà nói.

Chị Hà cho hay, dù biết sấu non đầu mùa chua gắt và hơi chát nhưng nhiều khách lại đặc biệt thích. Ngoài để nấu canh chua, dầm nước canh rau muống luộc, nhiều bà nội trợ chuộng ăn vặt còn thích sấu non dầm đường hoặc sấu ngâm mắm.

Tiểu thương này chi sẻ, khoảng một tháng nữa, sấu ở miền Bắc sẽ vào chính vụ. Khi ấy, sấu to hơn và chắc quả, dày cùi hơn. Mức giá bán sấu khi vào chính vụ cũng giảm một nửa, chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg.

Hiện, tiểu thương này cũng cho biết, mỗi ngày chị bán sấu đầu mùa cũng được khoảng 20kg. Có những ngày khách hỏi mua nhiều hơn, song chị cũng không có để bán.

Nói về kinh nghiệm chọn mua sấu đầu mùa tươi ngon, chị Hà mách: “Sấu đầu mùa 10 quả gần như 10, không cần chọn kỹ từng quả một vẫn ngon. Khách mua chỉ cần chọn những quả to, lớp vỏ hơi sần, có cùi dày để được nhiều thịt chua. Tránh chọn những quả có vỏ thâm, dập và những quả vỏ láng bóng do còn non quá, không để được lâu”.

Chuẩn bị thu hoạch sấu

Bà Đỗ Thị Huế, bà nội trợ ở Hà Trì 1, Hà Đông, Hà Nội hôm nay đi chợ 365 cũng chọn mua 1kg sấu đầu mùa. Bà Huế kể, cả nhà bà đều thích vị chua của sấu hơn hẳn chanh, me. Do sấu đông lạnh dự trữ vừa hết tuần trước nên hôm nay đi chợ thấy có bán sấu đầu mùa, bà vội mua 1kg giá 40.000 đồng.

“Sấu đầu mùa chủ yếu là sấu non và sấu bánh tẻ nên mua về nấu canh chua cá hoặc canh rau muống luộc được bát nước canh rất ngon và thanh mát. Đứa cháu tôi thì lại thích ăn sấu non dầm nước mắm. Vì thế, tôi mua 1kg về ăn, hết lại mua. Bởi sấu non đầu mùa không để được lâu, nhanh bị ủng”, bà Huế nói.

Bà nội trợ ở Hà Đông này cũng cho biết, từ giờ đến hết mùa sấu, nhà bà còn phải mua nhiều lần nữa. Nhất là vào gần cuối mùa, khi sấu ở thời kỳ bánh tẻ, nhiều thịt nhất và độ chua nhiều nhất, bà thường mua 10 kg sấu về cạo sạch vỏ, rửa sạch, sau đó để thật ráo nước rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh dùng dần.

“Với cách làm này, nhà tôi quanh năm có sấu để ăn. Ngoài ra, tôi còn ngâm mấy bình nước sấu để cả nhà uống ngày hè. Hoặc cuối mùa sấu chín, tôi tranh thủ làm ô mai sấu ăn dần. Sấu ăn cách nào cũng đều rất tiện lợi và thơm ngon”, bà Huế nhận xét.

Từ giữa tháng 5, sấu đầu mùa cũng được nhiều tiểu thương rao bán trên chợ mạng với mức giá 35.000-40.000 đồng/kg. Topic bán sấu nào cũng đắt khách, rất nhiều bà nội trợ vào hỏi han và đặt hàng.

Thảo Nguyên