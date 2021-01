Hàng hóa vi phạm được chở trên 92 xe tải gồm 4 nhóm hàng: Cấm nhập khẩu; vi phạm sở hữu trí tuệ; nhập khẩu có điều kiện; hàng đã qua sử dụng. Cơ quan hải quan đang điều tra, xác minh, phân loại để xử lý

Ngày 19/1, chia sẻ với báo chí, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cập nhật một số thông tin liên quan đến xử lý gần 100 xe hàng lậu bị bắt giữ ở Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Cẩn cho biết: "Chúng tôi phải điều tra, xác minh, phân loại. Loại nào là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thì phải tiêu hủy. Loại nào có đủ căn cứ dấu hiệu thì phải xem xét khởi tố".

Với hàng hóa bị tịch thu, bán đấu giá, lãnh đạo Tổng cục Hải quan sẽ ký quyết định tịch thu hàng hóa, sau đó thông báo chuyển cơ quan đấu giá. Hiện mới có 39 xe hoàn tất thủ tục tịch thu và sẽ bán đấu giá công khai theo đúng lộ trình Bộ Tư pháp quy định.

92 xe hàng lậu ở Lào Cai bị bắt giữ.

Trước đó, liên quan đến việc xử lý 92 xe hàng tại Lào Cai, tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia ngày 8/1, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Văn Ổn cho biết, vụ việc này do đơn vị phối hợp với Cục C03, Bộ Công an; Phòng PC03, Công an Lào Cai; Biên phòng Lào Cai tiến hành kiểm tra. Toàn bộ hàng hóa trên 92 phương tiện tương đương với lượng hàng hóa chứa trong 200 container.

Các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám xét, xác định giá trị, xác định chủng loại hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kết luận, hàng hóa vi phạm gồm 4 nhóm hàng: Cấm nhập khẩu; vi phạm sở hữu trí tuệ; nhập khẩu có điều kiện; hàng đã qua sử dụng... Vụ việc đang được các lực lượng tiến hành tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ chủ thể, hành vi vi phạm.

“Nếu có dấu hiệu hình sự thì sẽ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét khởi tố. Mặt khác, nếu hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ thì sẽ tổ chức tiêu hủy”, ông Nguyễn Văn Ổn thông tin thêm.

Trong quá trình điều tra xác minh, nếu hàng hóa trên 92 phương tiện có đủ căn cứ bán đấu giá sẽ được bán đấu giá công khai. Việc bán đấu giá xe được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, tháng 7-8/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra gần 100 xe ô tô tải hạng nặng chở hàng không có người nhận tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai.

Gần 100 xe hàng này là hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam, đều trong tình trạng chưa có người nhận, chưa mở tờ khai hải quan dù đã quá thời hạn phải làm thủ tục ở cửa khẩu quốc tế Kim Thành.

Hà Duy