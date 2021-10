Trứng ngỗng sư tử rất được giá, 50.000 đồng/quả, nên anh Sanh thường rao bán trên facebook. Chỉ sau 1-2 tiếng, rổ trứng đã có người hỏi mua hết.

Nhà anh Lê Đình Sanh ở Thượng Phúc, Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) nuôi ngan, ngỗng trong vườn nhà quanh năm. Thời điểm ít nhất, anh Sanh cũng thả nuôi khoảng 30-40 con, còn thông thường luôn có cả trăm con.

Ngoài chăn nuôi ngan, ngỗng bán lấy thịt, nhà anh Sanh còn nuôi bán lấy trứng. Nhất là trứng ngỗng sư tử, bán rất được giá. Sau khi thu hoạch được 1 rổ, anh thường rao lên facebook, cứ sau 1-2 tiếng là có người hỏi mua hết.

Anh Sanh cho biết, trứng ngỗng được lấy từ những con ngỗng sư tử nuôi tầm 6-7 tháng. Khi ấy, ngỗng có trọng lượng từ 3 đến 4 kg và bắt đầu đẻ.

Những quả trứng ngỗng sư tử thường nặng từ 200-400 gram

“Nếu nuôi ngỗng cỏ, thời gian đẻ trứng thường sớm hơn 1-2 tháng thì với ngỗng sư tử, thời gian nuôi phải từ 240-270 ngày mới bắt đầu đẻ. Loại ngỗng này thường đẻ vài đợt, đợt đầu thường kéo dài hơn. Tuy nhiên, không phải toàn bộ ngỗng cái đều đẻ đồng loạt mà con đẻ trước, con đẻ sau. Ngỗng cũng rất nhớ ổ đẻ. Vì thế, khi đang ăn ở đâu mà mót đẻ thì chúng sẽ tự tách đàn về ổ đẻ của mình nằm”, anh Sanh nói.

Đặc biệt, khác với gà vịt đẻ quanh năm, ngỗng thường đẻ theo mùa. Thông thường, ngỗng sẽ đẻ tầm từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm (vào mùa đông hoặc mùa xuân) với tần suất 2 ngày một lần, mỗi lần 1 quả.

Từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, ngỗng sẽ ít đẻ kể cả đủ tuổi trưởng thành và năng suất giảm rõ rệt, kích cỡ quả cũng nhỏ hơn. Đặc biệt, vào thời điểm cuối thu là khoảng thời gian rất khó để khách tìm mua được những quả trứng ngỗng tươi mới vì chúng sẽ không đẻ.

“Do có hình dáng và cân nặng to gấp nhiều lần so với gà, vịt nên những quả trứng ngỗng đẻ ra thường to gấp 3 lần trứng gà, trứng vịt và nặng từ 0,2 đến 0,4 kg/quả. Ngỗng lại được nuôi tại nhà, chủ yếu ăn rau cỏ trong vườn, thóc, ngô, cám lại đẻ cách ngày nên trứng ngỗng to, ngon và là loại trứng có nhiều dinh dưỡng cho các bà mẹ mang thai”, người nuôi ngỗng kể.

Ngỗng sư tử được nuôi chăn thả ngoài đồng hoặc ở vườn nhà

Một quả trứng ngỗng khá lớn nên có thể dùng một quả để chế biến nhiều món ăn khác nhau như nấu súp, chả nướng trứng, trứng chiên, trứng luộc,... Trứng ngỗng nhà nuôi có mùi thơm thoang thoảng, ăn nóng hay nguội đều giữ được hương vị.

Nếu một quả trứng gà ta xịn chỉ được bán với giá khoảng 4.000-5.000 đồng trứng ngỗng sư tử cỡ đại có giá 50.000 đồng, những quả trứng to thì 40.000 đồng/quả. Chỉ những quả trứng con so mới có giá 30.000 đồng/quả.

“Mùa dịch nên nhà mình bán trứng ngỗng với giá phải chăng. Những năm trước, có thời điểm, giá trứng ngỗng lên tận 60.000-70.000 đồng/quả to. Dù dắt gấp nhiều lần 1 quả trứng gà ta hay trứng vịt quê, song nhiều người vẫn đặt cả chục quả về cho người nhà mang bầu ăn dần.

“Người mua ít nhất cũng 2 quả, nhiều thì đặt 5-10 quả cho phụ nữ mang thai. Trung bình mỗi ngày tôi bán được khoảng chục quả trứng, có hôm bán 30-50 quả mà chỉ rao trên facebook hoặc mang ra chợ gần nhà, 1-2 tiếng sau là khách mua hết sạch”, anh Sanh nói.

Bà Đỗ Hồng Thu ở Mai Lĩnh, Đồng Mai (Hà Nội) thường xuyên đặt trứng ngỗng sư tử cho con gái, con dâu đang mang bầu ăn. Theo bà, nếu như trứng gà, vịt bán nhan nhản ngoài chợ thì trứng ngỗng không được bày bán phổ biến. Nhà có hai con đang mang thai nên bác cũng tìm mua loại trứng này để bổ sung dinh dưỡng cho các con.

Bác Thu nhận xét, trứng ngỗng có màu hồng phấn, độ xốp cao hơn trứng gà, vịt. Khi đánh, trứng dễ nổi, béo và thơm hơn trứng gà. Đặc biệt, trứng ngỗng khi đã nguội không có vị tanh.

Thảo Nguyên