Giới nhà giàu vẫn mạnh tay chi tiền và thị trường xe sang vẫn hết sức nhộn nhịp.

Nhà giàu chớp thời cơ

Theo số liệu của các DN, năm 2020 có khoảng 10.000 xe sang được bán ra, chiếm khoảng 3% thị phần phân khúc xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Tiêu thụ xe sang năm 2020 có giảm nhưng không đáng kể so với 2019.

Mercedes Benz Việt Nam vẫn dẫn đầu với doanh số bán gần 7.000 xe sang các loại, tương đương với 2019, không bị sụt giảm. Tiếp theo là Lexus với 1.444 xe, giảm nhẹ so với 1.511 xe của năm 2019. BMW đứng thứ 3 với 877 xe, cũng giảm nhẹ so với 900 xe 2019. Chiếm vị trí thứ 4 là Volvo Việt Nam với 617 xe, tăng so với 572 xe của 2019. Tiếp theo là Audi với 348 xe, Porsche 275 xe, Land Rover 181 xe và sau đó đến Volkswagen.

Thị trường xe sang 2020 vẫn nhộn nhịp

Với dòng siêu sang, Rolls Royce cả năm đưa về có 2 chiếc xe mới, Bentley 7 xe mới; còn dòng siêu xe, Lamborghini có 1 xe mới, Ferrari không có chiếc xe mới nào. Tuy nhiên, với những thương hiệu này, xe đã qua sử dụng nhập khẩu về vẫn khá nhiều. Rolls Royce có 13 xe, Bentley có 10 xe, Lamborghini có 8 xe và Ferrari có 5 xe.

Các mẫu xe sang có giá từ 1,5- 3,2 tỷ đồng vẫn có doanh số bán tốt nhất. Đó là dòng C-Class, E-Class và GLC của Mercedes; ES 250, NX 300 và RX 300 của Lexus; 320i, X3 của BMW; XC 60 của Volvo; A4, A6 của Audi, Tiguan của Volkswagen,...

Với dòng xe đắt tiền hơn, S-Class của Mercedes đã bán gần 500 chiếc, mẫu xe này có giá từ 4,3-4,96 tỷ đồng. Đáng quan tâm nhất là dòng xe Maybach có doanh số bán khá cao. Với 124 xe tất cả, trong đó riêng phiên bản Maybach S450 bán tới 120 xe. Phiên bản này có giá 7,46 tỷ đồng. Các mẫu xe của Lexus là GX 460, LX 570, BMW 730, 740, X5, Volvo XC90 có giá từ 4-8,4 tỷ đồng cũng có doanh số bán khá tốt.

Việc các doanh nghiệp giảm giá cho nhiều sản phẩm kết hợp với xe sang sản xuất lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đã giúp khách hàng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, còn doanh số các hãng không bị sụt giảm mạnh.

Giới nhà giàu vẫn mạnh tay chi tiền sắm xe sang, nhất là vào nửa cuối năm. Một số mẫu xe còn bị thiếu hàng. Nhiều khách hàng đăng ký mua xe Mercedes, Lexus, Volvo,... vào cuối 2020 phải chờ tới tháng giữa quý 1, thậm chí là đầu quý 2/2021 mới có xe để giao.

Sôi động xe sang

Các DN đánh giá, sức mua hàng xa xỉ tại Việt Nam đã bắt đầu phục hồi từ cuối năm 2020 và kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng trong năm 2021. Trong đó, thị trường xe sang dự báo có thể tăng từ 8-10% so với 2020 nhờ kinh tế đang trên đà phát triển.

Ngay đầu năm 2021, thị trường xe sang đã bắt đầu sôi động. Lexus Việt Nam cho ra mắt mẫu IS mới, với 3 phiên bản: IS 300h, IS 300 Luxury và IS 300 Standard. IS 300h mới có dáng vẻ bên ngoài giống như một chiếc coupe, nội thất táo bạo cùng khả năng vận hành ấn tượng. Mẫu sedan này sẽ cạnh tranh với Mercedes C-class, BMW series 3, Audi A4,... Phiên bản IS 300 Standard và Luxury lắp chung động cơ 2.0 L tăng áp, công suất 241 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau.

IS 2021 tích hợp đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại như 8 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, màn hình hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 8 cảm biến lùi, cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, ổn định thân xe, phanh ABS, EBD, BA.

Lexus IS 2021 bản 300 Standard giá 2,13 tỷ đồng, bản 300 Luxury giá 2,49 tỷ đồng và IS 300h giá 2,82 tỷ đồng.

Trước đó, để chuẩn bị cho thị trường 2021, Volvo Việt Nam đã cho ra mắt hai mẫu xe S60 R-Design và XC90 T8 Recharge. S60 R-Design là mẫu sedan hạng sang mang phong cách thể thao, được tích hợp nhiều công nghệ mới, giá gần 1,7 tỷ đồng. Nằm cùng phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, cùng với các đối thủ như Mercedes C-Class, BMW 3-Series hay Audi A4. Còn chiếc XC90 T8 Recharge là mẫu SUV sử dụng công nghệ plug-in hybrid, giá bán gần 4,6 tỷ đồng, cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như BMW X5, Mercedes GLE, Audi Q7 hay Lexus RX.

Mercedes Benz Việt Nam, BMW, Audi cho biết sắp tới sẽ cho ra mắt các mẫu xe mới và các phiên bản được nâng cấp, thuộc nhiều phần khúc, với công nghệ hiện đại để cạnh tranh.

Ngoài ra, theo các doanh nghiệp, năm 2021 sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý trên cả nước và nâng cao chất lượng dịch vụ, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới nhà giàu.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm 2021, thu nhập bình quân đầu người sẽ nâng lên mức 3.700 USD. Với mức thu nhập này, thị trường ô tô Việt Nam đã bước vào giai đoạn ô tô hóa. Khi đó, tầng lớp trung lưu cũng tăng nhanh, vì vậy thị trường xe sang Việt Nam được nhận định còn nhiều tiềm năng.

Trần Thủy