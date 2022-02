Sau Tết, thị trường ô tô Việt khởi động bằng màn chào sân của Honda Civic thế hệ 11. Chiếc sedan cỡ C của Honda gây bất ngờ về giá bán cũng như trang bị, liệu có thể cạnh tranh sòng phẳng với hai đối thủ Mazda3 và Toyota Corolla Altis?

Thị trường ô tô Việt Nam hiện đang xuất hiện xu hướng ngược so với cách đây hơn 1 thập niên, khi sedan cỡ C đang dần mất thị phần cho phân khúc khác, cụ thể là dòng SUV/Crossover cỡ B và C. Danh sách xe bán chạy trong 3 năm trở lại đây rơi rụng dần những cái tên vốn từng khá "hot" như Toyota Corolla Altis, Mazda3, Kia K3/Cerato.

Đứng trước sự thoái trào trên, những tên tuổi ô tô lớn tại Việt Nam đã phải thay đổi chiến lược sản phẩm để nhằm mục đích duy trì một sự tồn tại nhất định cho dòng sedan cỡ C. Cụ thể, Toyota đã cắt giảm phiên bản đắt tiền nhất (2.0L CVT và Sport). Mazda3 tăng ưu đãi, hạ giá bán. Kia Cerato chuyển sang hình ảnh mới cùng tên gọi K3. Và mới nhất, Honda Civic thế hệ mới đã chính thức trình làng với 2 bất ngờ: trang bị và giá bán.

Trong bài đánh giá xe này, chúng ta sẽ cùng đưa lên "bàn cân" 3 mẫu xe đại diện đến từ Nhật Bản trong phân khúc sedan cỡ C, gồm Honda Civic 1.5L bản RS, Toyota Corolla Altis 1.8G và Mazda3 2.0L Premium.

Giá bán Honda Civic mới bất ngờ giảm, nhưng vẫn cao nhất

Bước sang thế hệ thứ 11, Honda Civic là chiếc sedan cỡ C duy nhất tại Việt Nam tiếp tục nhập khẩu, tương tự thế hệ thứ 10 ra mắt tháng 1/2017. Điểm gây chú ý là Honda Civic 2022 đã bất ngờ được định giá thấp hơn đáng kể so với thế hệ cũ, điều ít thấy ở các mẫu xe Nhật Bản.

Cụ thể, Honda Civic 2022 phiên bản E tiêu chuẩn có giá 730 triệu đồng, bản G có giá 770 triệu đồng và bản RS có giá 870 triệu đồng. Như vậy, ngoại trừ bản E tăng nhẹ 1 triệu đồng, các bản G và RS có giá bán thấp hơn thế hệ trước lần lượt 19 triệu đồng và 59 triệu đồng.

Sự xuất hiện của Honda Civic 2022 đã làm sôi động lại cuộc đua sedan cỡ C vốn khá yên ắng trong 2 năm trở lại đây.

Theo đại diện Honda Việt Nam, công ty đã có những tính toán để tăng tính cạnh tranh hơn cho Civic mới, điều trước đây chưa làm được ở thế hệ cũ do rào cản giá bán. Tuy nhiên, giá mới của Honda Civic vẫn chưa đủ để mẫu xe này cân bằng hơn so với các đối thủ. Honda Civic 2022 vẫn là chiếc sedan cỡ C đắt nhất (730-870 triệu đồng). Đứng thứ nhì là Toyota Corolla Altis (733-771 triệu đồng), tiếp đến là Mazda3 sedan (669-849 triệu đồng). Vị trí số 4 là Hyundai Elantra (580-769 triệu đồng) và cuối cùng là Kia K3 (559-689 triệu đồng).

Xét về nhiều lựa chọn phiên bản, Mazda3 vẫn đang đứng đầu với 10 giá bán do còn có thêm mẫu hatchback. Nhưng Kia K3 mới là chiếc xe bán tốt nhất phân khúc với vị trí số 10 trong Top xe bán chạy năm 2021 (bán 10.505 xe).

Ngoại hình Honda Civic và Toyota Corolla Altis già dặn, ngược với Mazda3

Trong 3 mẫu xe, Honda Civic là chiếc xe mới nhất khi đón nhận thế hệ thứ 11 ra mắt ngay trong tháng 2/2022. Trong khi đó, cả Mazda3 và Toyota Corolla Altis đã 2 đến 3 năm nay chưa có nâng cấp đáng kể, chỉ duy trì thế hệ cũ.

Ngoại hình của Honda Civic 2022 ghi nhận sự thay đổi thiết kế, nhưng không còn vẻ trẻ trung như trước mà thay vào đó có phần cứng tuổi như "đàn anh" Honda Accord. Đầu xe với phần tản nhiệt và hốc gió cản trước lớn, kết hợp cụm đèn Full LED khiến Civic mới mang phong thái lịch lãm. Ngược lại, đuôi xe khá trẻ trung với cách tạo dáng vuốt cao, nhất là ở bản RS có sẵn đuôi gió sơn đen.

Honda Civic mới có phần thân nhìn ngang khá ấn tượng, Mazda3 trẻ trung còn Toyota Corolla Altis chưa thực sự bắt mắt.

Tương tự, đối thủ Toyota Corolla Altis cũng bị đánh giá thiếu yếu tố trẻ trung, nhất là khi Toyota Việt Nam đã loại bỏ phiên bản thể thao 2.0 và chỉ giữ lại động cơ 1.8L. Mặc dù vậy, Corolla Altis vẫn có điểm nhấn thể thao ở đầu xe khi áp dụng kiểu thiết kế "mắt sắc" gồm cụm đèn pha LED thấu kính nối thanh chắn tản nhiệt thành một dải liền. Thân xe chưa thực sự bắt mắt khi Altis tạo hình vuốt từ cột A sang cột C khá đơn giản. Đặc biệt chiếc xe này vẫn áp dụng kiểu gương chiếu hậu nằm ngay cột A thay vì di chuyển xuống dưới như Honda Civic mới và Mazda3. Toyota Corolla Altis cũng là mẫu xe duy nhất trong 3 chiếc vẫn dùng thanh crom nối 2 cụm đèn hậu, một thiết kế mà nhiều hãng xe đã từ bỏ nhiều năm nay.

Riêng Mazda3, dù bề ngoài không quá cầu kỳ nhưng tạo hình sắc nét đến từng chi tiết bên ngoài được nhiều người đánh giá trẻ trung và ấn tượng. Thực tế, mẫu xe này đã đạt giải "Xe có thiết kế đẹp nhất năm 2020" cũng là một cách lý giải cho nhận định này. Ngay từ phía đầu xe, Mazda3 gây chú ý bởi cụm đèn LED thấu kính giống một chú chim đang giận dữ, kết hợp thanh viền crom cách điệu hình khiên chắn bao quanh phần dưới lưới tản nhiệt, tạo thành thiết kế xuất sắc. Điểm đáng tiếc là phần đuôi xe thiết kế hơi hiền với kiểu cụt lủn và kích cỡ cụm đèn hậu khiêm tốn.

Phía sau, các xe đều áp dụng công nghệ chiếu sáng LED

Nội thất Honda Civic gây ngạc nhiên, Toyota Altis tẻ nhạt, còn Mazda3 thực dụng

Bước sang thế hệ 11, Honda Civic đã rũ bỏ hình ảnh đơn điệu bên trong ở thế hệ cũ. Khác hẳn ngoại hình hơi cứng tuổi, nội thất Civic 2022 đi theo hướng hiện đại và tinh tế. Một cảm giác cao cấp đập vào ngay người nhìn đó là 2 màn hình lớn, gồm cỡ 10.2 inch trên bảng taplo và cảm ứng 9 inch giữ bệ trung tâm. Phối cảnh kèm theo là tấm ốp màu đen pianno với các nút chỉnh cửa gió và lớp lưới đan nửa cổ điển khá lạ mắt.

Tiện nghi đi kèm Honda Civic bản RS gần như tương đương với trang bị ở dòng sedan cỡ D, gồm sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động 2 vùng, khóa thông minh, khởi động nút bấm, 12 loa Bose, phanh điện tử, ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Nội thất Honda Civic, Mazda3 và Toyota Corolla Altis.

Xét về cấu hình nội thất, Mazda3 2.0L Premium cũng không hề kém cạnh so với Honda Civic RS 2022 khi sở hữu ghế lái chỉnh điện 8 hướng và có nhớ vị trí, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình kỹ thuật số trên bảng tap-lô và màn giải trí cảm ứng 8,8 inch ở bệ trung tâm, khóa thông minh, khởi động nút bấm. Mazda3 đem lại cảm giác thể thao hơn nhờ cách bố trí các chi tiết nội thất hướng đến người lái. Nhờ đó, thao tác điều khiển sẽ dễ làm quen hơn so với thiết kế kiểu cách của Honda Civic.

Đối với Toyota Corolla Altis, thế hệ hiện tại là bước thụt lùi khá xa so với hai "đồng hương". Phong cách già cỗi thể hiện ở cụm màn hình 7 inch trên bệ trung tâm đặt ở vị trí thấp dưới cửa gió điều hòa, đi cùng nhiều chi tiết tạo hình rối mắt. Cụm điều hòa trên xe vẫn là loại tự động 1 vùng, xe không có cửa gió điều hòa hàng ghế sau và nhất là còn dùng phanh tay kéo cơ, trong khi 2 đối thủ đã dùng loại điện tử nút bấm.

Sức mạnh và độ an toàn

Trong 3 mẫu xe kể trên, Honda Civic vẫn là chiếc xe chiếm ưu thế về sức mạnh khi cả 2 thế hệ gần đây đều trang bị động cơ 1.5L turbo. So với thế hệ cũ, Honda Civic 2022 tăng nhẹ công suất cực đại từ 170 mã lực lên con số 176, mô-men xoắn cực đại tăng từ 220 lên 240 Nm. Xe vẫn dùng hộp số tự động CVT.

Cũng áp dụng hộp số tự động CVT và có động cơ dung tích lớn hơn Honda Civic nhưng Toyota Corolla Altis không dùng tăng áp nên máy 1.8L chỉ đem tới công suất cực đại 138 mã lực, mô-men xoắn lớn nhất 172 Nm. Sức mạnh này yếu hơn Mazda3 với động cơ 2.0L, hộp số tự động 6 cấp, công suất cực đại 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm.

Khi vận hành trên đường, ưu điểm duy nhất của Toyota Corolla Altis là bình xăng lớn (55L) và bán kính vòng quay nhỏ (5,4m) nhưng thiếu vắng những tính năng hỗ trợ người lái như giữ phanh tự động khi dừng đèn đỏ, hỗ trợ lái xe an toàn. Trong khi đó, Honda Civic RS 2022 đã có gói trang bị Honda Sensing bao gồm đèn pha tự động, phanh tự động, tay ga hành trình thích ứng ACC, giữ làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành. Tương tự, trên Mazda3 bản cao cấp 2.0L Premium có gói i-Activesense (kiểm soát hành trình thích ứng MRCC, phanh chủ động thông minh SBS, kiểm soát và giữ làn đường LAS, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA).

Ngoài động cơ tăng áp, Honda Civic RS 2022 còn nhỉnh hơn 2 đối thủ khi có tính năng khởi động xe từ xa, 8 túi khí và đặc biệt có tính năng Honda Connect, giúp kiểm soát xe thông qua điện thoại smartphone (khởi động, khóa xe, tìm xe, tự động báo tin khi gặp tai nạn...).

So sánh thông số cơ trên phiên bản cao nhất của Honda Civic, Toyota Corolla Altis và Mazda3

Kết Luận

Sau khi ra mắt thế hệ mới, Honda Civic 2022 đang gây được sự chú ý nhờ gia tăng hàm lượng công nghệ đồng thời giảm mạnh giá bán. Tuy nhiên, khoảng cách giá so với các đối thủ còn lại vẫn khiến người mua phải tính toán thiệt hơn. Ở phía còn lại, Toyota Corolla Altis dù thua kém về công nghệ lẫn thiết kế nhưng phiên bản 1.8G lại có lợi thế giá mềm hơn. Trong khi đó, Mazda3 vẫn duy trì lượng bán tốt nhờ thiết kế đẹp, công nghệ an toàn không thua kém Honda Civic mà giá lại mềm hơn.

Trong bối cảnh xe lắp ráp trong nước sẽ vẫn được nhận ưu đãi trước bạ 50% cho đến hết tháng 5, việc giảm giá, tăng công nghệ ở Honda Civic 2022 nhập khẩu có lẽ là cách chọn hợp lý của nhà phân phối, nhưng sẽ là chưa đủ bởi phân khúc sedan cỡ C hiện đã giảm mạnh thị phần khi bị phụ thuộc vào yếu tố giá rẻ của nhóm SUV/Crossover cỡ B và mini MPV đang trỗi dậy.

Đình Quý

