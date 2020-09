Những chiếc xe hơi Nhật Bản chiếm số lượng áp đảo trong danh sách xe bền rẻ, chi phí bảo dưỡng thấp tại Mỹ.

Các chàng trai trẻ thường mơ về những chiếc xe thể thao bóng bẩy, tốc độ cao nhưng càng trưởng thành nỗi lo về cơm áo gạo tiền lại khiến người ta chỉ quan tâm đến những chiếc ô tô có tính thực dụng cao, bền bỉ, chi phí nuôi xe thấp.

Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, tạp chí xe Hotcars đã tổng hợp danh sách 10 chiếc xe bền rẻ, có chi phí bảo dưỡng thấp nhất tại Mỹ. Không có gì ngạc nhiên khi những chiếc xe Nhật Bản áp đảo tại danh sách này.

1. Toyota RAV4

Đứng đầu danh sách là đại diện đến từ hãng xe lớn nhất Nhật Bản. Chiếc Toyota RAV4 thuộc phân khúc SUV vừa và nhỏ nhưng nổi tiếng tại Mỹ về sức bền bỉ và độ tin cậy.

RAV4 là mẫu xe đa dụng được ưa chuộng tại Mỹ. Ảnh: slashgear

Mặc dù không được chế tạo với mục đích chạy off-road như Jeep Wrangler hay các dòng xe bán tảinhưng chiếc Toyota RAV4 cũng có thể hoạt động trên khá nhiều địa hình và dùng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhautừ chở hàng, vận chuyển thực phẩm và các thiết bị nông nghiệp khác.

Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái, dễ chịu đủ để Toyota RAV4 trở thành một chiếc SUV gia đình trong những chuyến đi du lịch ở xa.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Toyota RAV4 chỉ ở mức 9 lít/100 km trong môi trường thành phố. Tại Mỹ mẫu xe này đang được bán với giá khoảng 25.850 USD (khoảng 600 triệu) và được kèm theo trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, công nghệ hỗ trợ theo dõi làn đường và phanh khẩn cấp tự động.

2. Toyota C-HR

Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về Toyota với mẫu xe cỡ nhỏ C-HR. Đây là một trong những mẫu xe có chi phí bảo dưỡng thấp nhất trên thị trường.

Toyota C-HR được đánh giá cao về độ an toàn. Ảnh: Toyota

So với các đối thủ trong cùng phân khúc, C-HR nổi bật về độ tin cậy cũng như các tiện nghi, tính năng hiện đại đi kèm. Đồng thời, cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ NHTSA đã đánh giá Toyota C-HR đạt 5/5 sao trong bài kiểm tra tổng thể về mức độ an toàn.

Tại Mỹ, Toyota C-HR đang có giá khoảng 21.000 USD (487 triệu).

3. Infiniti Q70

Infinity là công ty con của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan. Tại Mỹ, thương hiệu này khá được lòng khách hàng với những mẫu xe chất lượng cao và giá cả phải chăng. Trong đó, mẫu Infinity Q70 đang được đánh giá là một trong những mẫu xe hạng sang đáng mua nhất hiện nay.

Infiniti Q70, xe sang nhưng dễ nuôi. Ảnh: Edmunds

Theo tính toán, chi phí bảo dưỡng của Infinity Q70ước tính chỉ 500 USD/năm (11,5 triệu/năm). Ngoài ra, phụ tùng thay thế Infinity Q70 cũng sẵn hàng và rất phong phú, từ phụ tùng chính hãng tới các loại phụ tùng OEM, Aftermarket giá rẻ.

Hiện tại, chiếc Infiniti Q70 tại Mỹ có giá từ 50.400 USD (1,17 tỷ).

4. Nissan Versa

Với mức giá bán chỉ 15.000 USD (350 triệu), Nissan Versa hiện đang là một trong mẫu xe giá rẻ đáng mua nhất hiện nay.

Thay vì tập trung vào ngoại hình và hiệu suất, chiếc Nissan Versa cung cấp cho người dùng một không gian thoải mái, rộng rãi, đề cao tính sử dụng thực tế.

Nissan Versa rộng rãi cho cả gia đình. Ảnh: Motor1

Mỗi năm người dùng cũng chỉ phải bỏ ra khoảng 500 USD (11,5 triệu) để sửa chữa và bảo dưỡng chiếc xe này.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Nissan Versa là động cơ yếu, khả năng tăng tốc chậm.

5. Toyota Camry

Với những người đòi hỏi một chiếc xe thoải mái tiện nghi vừa đáng tin cậy trong ngân sách vừa phải, có lẽ Toyota Camry là sự lựa chọn hàng đầu.

Toyota Camry được các khách hàng trung lưu tin dùng. Ảnh: Motor1

Đây là một trong những chiếc xe sedan bán chạy nhất trên thị trường thế giới và được tìm kiếm nhiều bởi các khách hàng trung lưu.

Tại Mỹ, Toyota Camry hiện đang có giá từ 24.400 - 35.000 USD (568 - 810 triệu) tùy theo phiên bản cấu hình.

6. Ford Edge

Ford là hãng xe Mỹnổi tiếng với các dòng xe bán tải và xe cơ bắp thiên về sức mạnh động cơ. Tuy nhiên, trong những năm quahãng xe này đã mạo hiểm lấn sân sang lĩnh vực sản xuất ô tô đô thị cỡ nhỏ và đã đạt được một số thành công nhất định.

Mẫu xe chú trọng vào khả năng sử dụng thực tế của Ford. Ảnh: KBB

Và Ford Edge là một trong những sản phẩm nổi bật của hãng tại phân khúc này. Đây là sản phẩm được nhà sản xuất tập trung nhiều vào tính năng an toàn và khả năng sử dụng thực tế thay vì hiệu suất.

Nội thất bên trong xe có chất lượng ổn, có nhiều không gian cho hành khách và hành lý. Động cơ của xe tiết kiệm nhiên liệu và khả năng cách âm của Ford Edge cũng được đánh giá cao.

Hiện tại, mẫu xe này đang có giá bán bắt đầu từ 31.000 USD (718 triệu).

7. Hyundai Sonata

Khởi đầu bằng việc sản xuất những chiếc xe hơi giá rẻ nhưng những năm gần đây tên tuổi của Hyundai đã bước lên một vị thế khác xưa rất nhiều. Những sản phẩm của nhà sản xuất Hàn Quốc được đánh giá có sự hài hòa giữa chất lượng và giá cả.

Hyundai Sonata có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp. Ảnh: Edmunds

Với một chiếc sedan fullsize cỡ lớn giá23.600 USD (546 triệu) như Hyundai Sonata, người dùng cũng chỉ phải bỏ ra 500 USD/năm cho chi phí sửa chữa và bảo dưỡng.

Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí thân thiện với người dùng, hệ thống kiểm soát hành trình và hỗ trợ người lái cùng với đánh giá 5 sao từ NHTSA.

8. Kia Soul

Kia Soul là một trong những chiếc xe rẻ và đáng tin cậy nhất trên thị trường hiện nay.

Với giá bán 17.500 USD (405 triệu) và chi phí khoảng 437 USD (10 triệu)cho tiền sửa chữa và bảo dưỡng hàng năm, đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những gia đình nhỏ, ngân sách có hạn.

Xe dành cho gia đình cỡ nhỏ. Ảnh: Driving

Tuy nhiên, chiếc xe này cũng được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình tiên tiến và không gian bên trong xe cũng không đến nỗi quá chật hẹp.

9. Honda Accord

Cùng với Toyota Camry, Honda Accord là một trong những mẫu xe có giá cả phải chăng nhưng mang lại cho khách hàng cảm giác sang trọng cao cấp. Đồng thời, chi phí “nuôi” chiếc xe này cũng ở mức hợp lý.

Honda Accord nổi bật về hiệu suất và sự sang trọng. Ảnh: Practical Motoring

Ưu điểm của Honda Accord là độ tin cậy và hiệu suất ở mức khá. Mẫu xe này được trang bị cả tùy chọn hộp số sàn và hộp số tự động cho người dùng lựa chọn.

Giá của Honda Accord tại thị trường Mỹ bắt đầu từ23.800 USD (550 triệu).

10.Toyota Corolla

Với giá khoảng 20.000 USD (463 triệu) tại Mỹ, Toyota Corolla là một trong những chiếc xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tại Mỹ.

Toyota Corolla được bán trên thế giới với nhiều phiên bản khác nhau. Ảnh: Hotcars

Ưu điểm của Toyota Corolla là được trang bị nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn, khả năng điều khiển dễ dàng, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, mẫu xe này cũng bị người dùng chê là tăng tốc chậm, cách âm kém khi đi trên cao tốc.

Ngân Vũ (theo Hotcars)

