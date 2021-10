Những mẫu xe không hướng đến số đông được ra mắt nửa cuối năm 2021 phần nào giúp thị trường xe máy Việt Nam bớt ảm đạm do ảnh hưởng từ dịch covid-19.

Ế ẩm chưa từng thấy

Thị trường xe máy ở Việt Nam chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm nhưng bức tranh toàn cảnh không mấy sáng sủa sau một năm diễn biến bất lợi từ dịch covid-19 tái bùng phát. Số liệu mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy Quý III năm nay có mức bán hàng theo quý thấp nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, trong quý III/2021, 5 thành viên thuộc VAMM gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM chỉ bán được 367.037 xe, giảm đến 300.323 xe so với quý II/2021 và giảm đến 45,84% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình chỉ 122.000 xe/tháng được bán ra trong quý vừa qua, thấp hơn một nửa so với mức 225.000 xe/tháng của năm 2020.

Với tổng lượng bán 99.652 xe, tăng nhẹ 0,9% so với tháng 8, tháng 9 là tháng đầu tiên có tăng trưởng trở lại sau 4 tháng liên tiếp doanh số bán xe của Honda sụt giảm. Trước đó, sau khi đạt doanh số bán 191.256 xe trong tháng 4/2021 và tăng 27,4% so với tháng 3, thì sang tháng 5 Honda Việt Nam có doanh số bán bắt đầu trượt dốc: giảm 5,7%, tháng 6 giảm 16,9%, tháng 7 giảm 22,9% và tháng 8 giảm 14,5% so với tháng trước.

Đặc biệt, ngay cả những dòng xe số và xe tay ga vốn bán chạy như Honda Wave Alpha hay Honda Vision cũng sụt giảm doanh số. Cụ thể, Honda Wave Alpha trong tháng 9 chỉ đạt 21.597 xe (chiếm 21,7% doanh số xe máy Honda), giảm 10,9% so với tháng 8 (bán 24.241 xe); mẫu Honda Vision bán 20.400 xe trong tháng 9, giảm 24,45% so với tháng 8 (bán 27.004 xe).

Qua số liệu kinh doanh của riêng Honda Việt Nam – doanh nghiệp chiếm đến 80% thị phần xe máy tại Việt Nam cho thấy toàn thị trường xe máy bắt đầu suy giảm mạnh từ tháng 5, trùng với đợt dịch covid-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay. Trong khi thị trường tiêu thụ sẽ phải sôi động theo thông lệ hàng năm của mùa tựu trường từ tháng 8 đến tháng 10 thì đến nay, sức mua vẫn rất chậm chạp.

Chuyển hướng ra mắt dòng xe dân chơi

Trong bối cảnh thị trường bất ngờ trầm lắng khi bước sang nửa cuối của năm 2021, các hoạt động marketing bị trì hoãn, một số hãng xe lớn đã lựa chọn hướng đi ít ai ngờ: ra mắt mẫu xe dành cho...dân chơi.

Gây chú ý nhất lại chính là Honda, vào ngày 25/8, hãng xe Nhật Bản giới thiệu mẫu SH350i lắp ráp tại Việt Nam. Không chỉ gây bất ngờ vì lần đầu có mẫu xe phân khối lớn lắp trong nước mà giá SH350i cho hai bản thể thao và cao cấp tương ứng là 145,99 triệu và 147,49 triệu đồng, giảm giá gần một nửa so với SH350i nhập khẩu.

Honda SH350i lắp ráp ở Việt Nam có giá rẻ hơn một nửa so với trước

Chưa dừng lại ở đó, hồi giữa tháng 10, Honda Việt Nam tiếp tục giới thiệu phiên bản mới của Super Cub 125, mẫu xe cổ điển không dành cho số đông dù ai cũng có khả năng điều khiển thay vì cần bằng A2 như SH350i. Đây là Honda Super Cub 125 bản đặc biệt, được định giá giá 88 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Bản đặc biệt ngoài sở hữu màu đen nhám còn được tinh chỉnh lại màu sắc yên xe tạo nên sự khác biệt.

Honda còn ra mắt CBR150R thế hệ mới và Honda Super Cub 125 bản đặc biệt

Đặc biệt, Honda còn ra mắt CBR150R thế hệ mới ngay từ cuối tháng 9, với 3 phiên bản: tiêu chuẩn (giá

70,99 triệu đồng), đặc biệt (giá 71,99 triệu đồng), và thể thao (giá 72,49 triệu đồng). Đây là dòng xe phân khối nhỏ dáng sportbike, rất được giới trẻ ưa chuộng nhưng trước đây đều phải mua thông qua các cửa hàng tư nhân với giá lên tới 100 triệu đồng.

Đối thủ chính về doanh số của Honda Việt Nam là Yamaha dịp này cũng tung ra mẫu xe "dân chơi", là Yamaha Exciter VVA 155 bản giới hạn mới, giá từ 49 triệu đến 52 triệu đồng, cao hơn phiên bản thường từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Điểm nhấn của phiên bản này là 4 màu tem mang phong cách đường phố và một bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm tranh tài ở MotoGP từ 1961-2021, một bản Monster Energy lấy cảm hứng từ siêu môtô YZR-M1 của đội đua Yamaha MotoGP.

Một màu trong số 4 phiên phiên bản giới hạn Yamaha Exciter VVA 155

Trong năm 2020 và nửa đầu 2021, mẫu xe côn tay Yamaha Exciter bên cạnh sự khó khăn chung của thị trường còn bị ảnh hưởng mạnh từ việc đối thủ Honda Winner liên tục "giảm giá" mạnh tay, có thời điểm lên tới 15, 17 triệu đồng. Vì vậy, động thái ra mắt phiên bản giới hạn, tức là sản xuất có số lượng của Yamaha Exciter 155 giống như một cách làm mới hình ảnh, mang màu sắc bớt "ảm đạm" chứ chưa hẳn nhắm tới mục đích đẩy mạnh doanh số.

Cũng là một cách làm mới hình ảnh cũ, hãng xe Piaggio trong tháng 9 và 10 lần lượt ra mắt phiên bản đặc biệt Liberty S 2021 và phiên bản đặc biệt kỷ niệm 75 năm sinh nhật Vespa (Vespa 75 năm Primavera và Vespa 75 năm GTS).

Cụ thể, phiên bản Đặc biệt Piaggio Liberty S 2021 sở hữu màu xanh Green Matte và một vài chi tiết sơn màu đen như yên xe, vành, gương, cà vạt xe, và đường viền dọc theo yên xe và tay dắt sau. Xe có giá 61,9 triệu đồng, đắt hơn bản thường là 3,4 triệu đồng.

Vespa Primavera Vespa GTS phiên bản kỷ niệm 75 năm

Với Vespa Primavera 75 năm và Vespa GTS 75 năm được bán giới hạn trong năm 2021 với mức giá tương ứng là 112 triệu (đắt hơn 35,5 triệu đồng so với bản ABS) và 179 triệu đồng (đắt hơn 24 triệu đồng so với bản Vespa GTS 300 Super Tech). Cả hai mang trên mình con số biểu tượng "75" vàng nhám đồng nổi bật trên lớp sơn vàng ánh kim, tông màu thịnh hành trong những năm 1940 của thế kỷ trước. Đi kèm sơn mới thì phiên bản đặc biệt có thêm logo kỷ niệm, cùng túi đựng đồ phía sau yên.

Giới phân tích nhận định, thị trường xe máy trong vài tháng cuối năm sẽ khó có thể tăng trưởng trở lại do tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Tình trạng này đúng với những gì đang diễn ra trong 2 năm qua. Năm 2020, số lượng xe máy bán ra giảm từ 3,25 triệu chiếc còn 2,84 triệu chiếc, giảm 12,6% so với năm 2019. Vì vậy, việc ra mắt những mẫu xe đắt tiền, không dành cho số đông được coi như đạt được 2 mục đích: làm mới hình ảnh và thử nghiệm thị trường. Dung lượng thị trường xe máy năm 2021 dự báo sẽ khó vượt năm 2020 và có thể tiếp tục không có tăng trưởng đáng kể nào trong thời gian ngắn tới đây.

Đình Quý

