Cùng một mẫu xe, cùng trang bị, phiên bản động cơ nhưng nhiều mẫu xe máy nhập Thái Lan lại có giá đắt hơn xe lắp ráp trong nước 2-3 lần.

Những chiếc xe máy nhập từ Thái Lan luôn thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ, lý do đơn giản là những mẫu xe "mác" Thái có động cơ bền bỉ và thiết kế đẹp mắt hơn. Đó là một trong những nguyên nhân khiến nhiều mẫu xe máy nhập khẩu từ Thái Lan có giá đắt đỏ gấp 2-3 lần so với xe lắp ráp trong nước.

Honda Wave 125i (Honda Future 125)

Honda Wave 125i nhập từ thị trường Thái Lan thực chất chính là mẫu xe số Honda Future 125 ở Việt Nam. Tuy nhiên, về ngoại hình 2 chiếc xe có sự thay đổi nhẹ và đặc biệt, mức giá bán có sự chênh lệch khá lớn khi Honda Wave 125i có giá bán đắt hơn gấp đôi Honda Future 125 ở Việt Nam.

Honda Wave 125i nhập Thái.

Honda Wave 125i nhập từ Thái Lan có giá bán tham khảo tại một số công ty nhập khẩu tư nhân ở Việt Nam là 74,5 triệu đồng cho bản dùng vành nan hoa. Riêng Honda Wave 125i nhập từ Thái Lan sử dụng vàng đúc có giá lên đến 77,5 triệu đồng. Mức giá này cao hơn gấp hơn 2 lần giá xe Honda Future 125 ở Việt Nam hiện đang là 30,19 triệu đồng cho bản nan hoa và 31,19 triệu đồng cho Honda Future 125 sử dụng vành đúc.

Honda Future 125 ở Việt Nam.

Honda PCX 150

Honda PCX 150 có giá đề xuất ở Thái Lan vào khoảng 95.000 Bath ( khoảng 72,5 triệu) và được rất nhiều khách hàng ở đây đón nhận.

Tuy nhiên đối với thị trường Việt Nam, người tiêu dùng lại không đặt nhiều tình cảm vào PCX 150 do thiết kế to lớn có phần hơi khó xoay sở trong đô thị. So với Thái Lan thì giá của PCX 150 ở Việt Nam rẻ hơn với giá đề xuất khoảng 70,5 triệu đồng.

Honda PCX 150.

Tại Việt Nam, Honda PCX nằm lơ lửng giữa phân khúc xe tay ga tầm trung và cao cấp cùng với SH Mode. Tuy nhiên, không được như người anh em sinh sau đẻ muộn PCX nhanh chóng thất thế sau khi có được chút tiếng vang khi vừa ra mắt. Hiện tại mẫu xe này luôn trong tình trạng xả hàng của HEAD Honda và bán ra với giá dưới giá niêm yết.

Yamaha NVX 155

Ngoài ra thì Yamaha Thái Lan còn có một mẫu xe ga chủ lực nữa để cạnh tranh với PCX 150 đó chính là Yamaha Aerox 155 - Mẫu xe tay ga có kiểu dáng tương tự như NVX 155 thế hệ trước.

Yamaha Aerox 155

Aerox 155 có giá đề xuất 65.400 Bath (khoảng 50 triệu) cho bản không ABS và 75.900 Bath (khoảng 58 triệu) cho phiên bản có ABS.

Nếu so với phiên bản NVX 155 2021 tại Việt Nam được trang bị ABS và những nâng cấp khác nhưng mức giá đề xuất từ 52,8 triệu đến 54 triệu thì rõ ràng Aerox 155 có giá đắt hơn nhiều.

Yamaha NVX 155.

Yamaha Exciter 150

Yamaha Exciter 150 đã trở thành một mẫu xe côn tay đa dụng được người dân Thái Lan ưa thích.

Chiếc xe này tại thị trường Thái Lan có giá đề xuất 62.000 Bath (khoảng 47 triệu). Mức giá ngang bằng với Exciter 150 tại Việt Nam.

Yamaha Exciter 150

Tuy nhiên ở phiên bản Thái Lan, Yamaha Exciter 150 sẽ có vài thay đổi nhỏ như: Không có công tắc tắt đèn, có giò đạp,...

Tại thị trường Đông Nam Á nói chung, Yamaha Exciter 150 hiện nay dường như là một mẫu xe côn tay bất khả chiến bại trong cuộc đối đầu với những mẫu xe cùng phân khúc. Ở Việt Nam, Exciter được ưa chuộng, được tung hô là vua xe côn tay.

Suzuki Viva 110

Đối thủ trực tiếp của Honda Future Thái Lan tại thị trường Việt Nam phải kể đến Suzuki Viva 110. Mẫu xe này bắt đầu được sản xuất tại Thái Lan từ năm 1995. Gần một năm sau, dòng xe này được đưa về Việt Nam.

Mẫu xe này lúc bấy giờ có giá đắt đỏ từ 32 triệu đồng tương đương với 8 cây vàng, mức giá này còn đắt hơn cả Dream Thái Lan.

Suzuki Viva 110

Suzuki Viva 110 nhanh chóng tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng Việt bởi khả năng chạy êm ái, đầm xe, không rung giật khi lên tốc độ cao. Xe sở hữu động cơ SOHC, 4 thì, dung tích 110 cc, làm mát bằng không khí, mạnh hơn đối thủ Honda Dream.

Từ năm 2001, Suzuki Việt Nam chính thức ra phiên bản mới cho Viva nội với tỷ lệ nội địa hóa cao hơn. Giá bán của xe thấp hơn đáng kể so với bản nhập Thái.

Tuy nhiên, mẫu xe Viva nội này lại không được lòng người tiêu dùng. Tới năm 2006, dòng xe này chính thức bị khai tử tại Việt Nam.

Honda Dream

Cùng với những mẫu xe nói trên, Honda Dream cũng có giá chênh lệch khác biệt giữa bản nhập Thái và xe Việt.

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Honda Dream II nhập khẩu từ Thái Lan là dòng xe mơ ước của nhà giàu Việt Nam.

Những chiếc xe Honda Dream được ưa chuộng ở Việt Nam vì kiểu dáng không bị lỗi mốt, hợp cho mọi lứa tuổi và công việc, máy móc bền bỉ, ít hỏng vặt, giảm xóc êm ái, “ăn” ít xăng…

Chính vì thế, dù đến cuối năm 2003, Honda Thái Lan không sản xuất mẫu xe này nữa nhưng đến nay tại thị trường Việt, những chiếc Honda Dream nhập Thái cũ hàng nguyên bản vẫn được săn lùng và có giá đắt hơn nhiều lần so với những chiếc Dream Việt hiện có giá từ 12,5-25 triệu đồng.

