Cách chọn màu sắc và vật liệu làm nên Rolls-Royce Dawn "The Kita" phản ánh được tinh thần và phong cách của tòa nhà sang chảnh ở Nhật Bản.

Rolls-Royce Dawn "The Kita" được đặt theo tên của dinh thự sang chảnh "The Kita Tea House" ở Tokyo, Nhật Bản. Mẫu xe này ra mắt với sự hợp tác của kiến trúc sư Kengo Kuma - người thiết kế tòa nhà nói trên.

Nội, ngoại thất của Rolls-Royce Dawn "The Kita" phản ánh được phong cách của tòa nhà.

Rolls-Royce Dawn "The Kita" lựa chọn màu sắc và vật liệu bên trong phản ánh được tinh thần của tòa nhà. Lớp sơn bạc bên ngoài đại diện cho cấu trúc cốt lõi của tòa nhà, dưới ánh nắng mặt trời nó phản xạ màu đồng giống như các tấm chắn ánh sáng bên ngoài và các chi tiết bên trong tòa nhà.

Mẫu xe này được thực hiện với sự hợp tác của kiến trúc sư đã tạo nên tòa nhà "The Kita Tea House".

Ở nội thất, Dawn có họa tiết đặc biệt trên bảng điều khiển kèm dòng chữ "Hand Built in Goodwood, England, for The Kita" kèm logo Rolls Royce bên cạnh đồng hồ độc đáo.

Mẫu xe khắc dòng chữ "Được chế tạo thủ công ở Goodwood, Anh cho The Kita"



Bên trong có các điểm nhấn màu xám Piano Selby kết hợp màu đen Piano Black, cabin bọc da màu xám Selby với đường viền màu trắng Arctic White và đen. Phía sau được ốp gỗ Royal Walnut ở như sảnh vào của "The Kita Tea House".

