Phòng Cảnh sát hình sự Công an Cần Thơ vừa triệt phá điểm đá gà tại phường An Bình, bắt 19 người, thu giữ hơn 800 triệu đồng.

Khoảng 14h35 chiều 23/1, công an bất ngờ đột kích vào điểm đá gà tại khu đất trống ở phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Hiện trường vụ việc

Khi thấy cảnh sát, nhiều người trong điểm đá gà nháo nhào bỏ chạy nhưng bị trinh sát giữ lại. Cảnh sát tạm giữ 19 người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, 1 ô tô, 18 xe máy, 6 con gà và 812 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, điểm đá gà này do "trùm" đá gà Hoàng Quí (46 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều) cầm đầu.

'Trùm' đá gà Hoàng Quí tại cơ quan công an

Hồi năm 2014, trường gà do Hoàng Quí cầm đầu tổ chức cũng tại phường An Bình, quận Ninh Kiều đã bị Công an TP Cần Thơ triệt phá. Khi đó, công an thu giữ thu giữ 337 triệu đồng và 80 USD…

