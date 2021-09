Bà Thúy mua ma túy đá nhét vào xe máy của chồng là ông Ý. Chồng vừa di chuyển ra khỏi nhà, lập tức bà trình báo công an chặn bắt.

Ngày 13/9, Công an huyện Krông Ana, Đắk Lắk cho biết, sau khi ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thúy (37 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để khởi tố bà Thúy thêm tội “vu khống”.

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bà Thúy được tại ngoại chờ xử lý.

Bà Thuý tại cơ quan công an

Vừa qua, thông qua điện thoại nóng, Công an thị trấn Buôn Trấp nhận được tin báo ông Đỗ Văn Ý (42 tuổi) điều khiển xe máy đang đi giao ma túy.

Ngay lập tức, công an tổ chức đón lõng, bắt giữ ông này. Khám xét trong cốp xe máy của ông Ý, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

Sau đó, Công an thị trấn Buôn Trấp đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Krông Ana điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, ông Ý liên tục kêu oan và khẳng định chưa khi nào sử dụng ma túy.

Công an làm việc với ông Ý và dụng cụ dùng ma túy

Nhận thấy có nhiều điều khuất tất của vụ việc, cơ quan công an đã mở rộng điều tra.

Công an huyện Krông Ana mời bà Thúy (vợ của ông Ý) lên làm việc. Bà này quanh co, không thừa nhận mình là thủ phạm. Từ những lập luận của công an, bà Thúy thú nhận mình đã gài bẫy chồng.

Bà Thúy khai nhận với cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn, năm 2016, bà và chồng ly hôn nhưng sau này quay trở lại sinh sống với nhau. Thế nhưng, giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Do thỉnh thoảng bị chồng đánh, nên bà Thúy nghĩ cách trả thù chồng.

Để thực hiện kế hoạch trả thù, bà Thúy lên mạng học cách người khác gài bẫy chồng. Bà đã mua 3 gói ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy trên mạng, nhét số ma túy này vào cốp xe máy của ông Ý.

Thời điểm ông Ý trúng gió, bà Thúy đã pha ma túy vào cốc nước chanh cho chồng uống với mục đích để ông Ý không thể chối cãi trước cơ quan công an.

Lúc chồng vừa đi ra khỏi nhà, bà Thúy gọi điện báo công an bắt để trả thù.

Đ.Nguyên