Trong lúc sử dụng ma túy cùng chú họ, Nguyễn Lâm Tùng đã sát hại chú để chiếm đoạt số tiền gần 7 triệu đồng.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, trú xã Âu Lang, TP Yên Bái) về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào 9h ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo về việc người dân phát hiện ông Khuất Văn Ba (SN 1967, trú tại khu 8, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba) tử vong tại nhà với nhiều nghi vấn.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, ông Ba bị nghi phạm dùng vật cứng đánh vào vùng gáy, sau đó siết cổ đến tử vong, nhiều tài sản của nạn nhân cũng bị đối tượng lấy đi.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Nguyễn Lâm Tùng là thủ phạm đã gây ra vụ án. Tùng vốn gọi nạn nhân bằng chú, bản thân hắn là đối tượng nghiện ma túy, từng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi cải tạo về, Tùng thường xuyên đi lang thang, ít về nhà.

Khoảng 17h ngày 13/10, cơ quan điều tra xác định Tùng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bảo Long 1 (tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Phòng PC02 đã phối hợp với Công an thị xã Nghĩa Lộ tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Lâm Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tùng cho biết, khi sử dụng ma túy với ông Ba đã phát hiện ông Ba có chiếc ví giấu trong hòm lúa nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản.

Lợi dụng khi ông Ba đang ngồi chích ma túy, Tùng đã sử dụng một đoạn gỗ có sẵn trong bếp vụt vào vùng gáy làm ông Ba gục xuống, rồi tiếp tục dùng gậy gỗ siết mạnh vào vùng cổ họng cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Sau đó Tùng lục ví của nạn nhân lấy số tiền 6.700.000 đồng, toàn bộ giấy tờ xe máy và tẩu thoát về thị xã Nghĩa Lộ.

