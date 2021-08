Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) truy bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng được phát hiện tại chốt kiểm soát Covid-19 trên QL 30, đoạn qua xã Mỹ Hiệp.

Theo Cục CSGT, Bộ Công an, 3 đối tượng vừa bị tạm giữ gồm: Đặng Văn Pháp (SN 1992, xã Tân Hội Trung), Châu Văn Hạnh (SN 1988, trú xã Bình Hàng Tây) cùng trú huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và Võ Quốc Hoài (SN 1999, trú xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, ngày 9/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên QL 30, đoạn qua xã Mỹ Hiệp, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phối hợp với một số đơn vị chức năng kiểm tra xe gắn máy BKS: 60FH - 2840 do Nguyễn Hiếu Thảo (SN 2002, trú xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) điều khiển.

Đối tượng Nguyễn Hiếu Thảo

Khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì đối tượng quay đầu xe bỏ chạy. Do có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng trên.

Tại hiện trường lực lượng CSGT phát hiện 1 khẩu súng ngắn bắn đạn chì cùng 7 viên đạn.

Khẩu súng do đối tượng Thảo mang theo

Công an huyện Cao Lãnh đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với các tang vật trên, kết quả xác định khẩu súng có thuộc tính sử dụng tương tự vũ khí quân dụng, 7 đạn viên thuộc loại đạn thể thao (cỡ 5,6x15,5 m.m).

Công an huyện Cao Lãnh đã bàn giao vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Bắt giữ vụ buôn bán vũ khí quy mô lớn ở Đắk Nông Các đối tượng khai nhận đã mua số súng, đạn và các linh kiện lắp súng trên mạng xã hội để bán kiếm lợi.

Đoàn Bổng