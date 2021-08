Công an An Giang vừa khởi tố thêm các bị can là các chủ tiệm vàng do liên quan đến vụ 51kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu.

Sáng 7/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 nghi can có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cầm đầu.

Cảnh sát dẫn giải Mười Tường đến nơi khám xét. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

7 bị can bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trần Hoàng Yên (23 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi); Nguyễn Thị Tuyết Vân (55 tuổi), Dương Công Cường (71 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ngụ TP.HCM).

Các bị can Vân, Cường, Nguyên, Nghĩa là chủ các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn TP Châu Đốc, An Giang.

Các nghi phạm Phấn, Yên và Lê. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Các bị can Vân và Cường, Nguyên và Nghĩa. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Ngoài ra, cảnh sát còn tiếp tục truy tìm 2 nghi can có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu là Võ Văn Kha (49 tuổi) và Trần Văn Phương (48 tuổi).

Công an cho biết, cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777, của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

Số USD được thu giữ khi khám xét tại các nhà nghi can. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Mười Tường là nhân vật chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng nói trên.

Thời điểm đó, Mười Tường đã bỏ trốn. Đến ngày 6/7 vừa qua, Mười Tường cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ.

Đến ngày 9/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, cơ quan CSĐT đã khám xét các điểm liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường.

Hơn 150 cán bộ chiến sỹ Công an An Giang chia làm nhiều mũi đồng loạt khám xét 15 cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường tại TP Châu Đốc, huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ; nhiều thiết bị điện tử, cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các nghi can liên quan đến Mười Tường.

Thiện Chí