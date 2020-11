Chiến lược gia người Italia chỉ ra lợi thế lớn của Everton có thể giúp họ khiến MU phải ra về tay trắng, lúc 19h30 ngày 7/11, vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Solskjaer và MU rõ ràng đang ở cảnh khó, cả thể lực lẫn tinh thần sau khi để thua muối mặt 1-2 trước Istanbul Basaksehir, vòng bảng Champions League.

Ancelotti tự tin Everton sẽ tận dụng tốt lợi thế có được để buộc MU ôm hận

Trở về Anh vào ngày thứ Năm, nghĩa là Quỷ đỏ chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho đại chiến với Everton ở Goodison Park, nơi MU không thắng kể từ 2017.

Trong khi đó, Everton vì không bận chinh chiến ở đấu trường châu Âu nên có nhiều thời gian để chuẩn bị đón tiếp MU. Và theo HLV Ancelotti, đây sẽ là lợi thế lớn để ông cùng học trò lấy 3 điểm trước đội bóng của Solskjaer.

“Các đội bóng lớn như MU có một lịch thi đấu thực sự dày đặc và điều đó thực sự là thử thách, khó khăn cho họ.

MU ở mùa giải này, không biết thắng trước các đối thủ ngang cơ, thua Tottenham, Arsenal, hòa Chelsea

Do vậy mà chúng tôi có thể tận dụng lợi thế về thể lực trong cuộc đối đầu với MU tới đây.

Tôi nghĩ, chúng tôi làm tốt hơn khi thi đấu với nhịp độ 3 ngày/trận. Nhưng từ quan điểm vật lý, chúng tôi chắc chắn có lợi thế khi đấu MU”.

Nếu MU để thua Arsenal và sau đó thua tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ thì Everton cũng thua 2 trận gần nhất.

Do vậy, Everton vs MU sẽ là cuộc so găng mà cả 2 đội đều rất cần chiến thắng, trong đó Solskjaer và học trò cần vượt qua sức ép tâm lý để vượt bão dư luận chỉ trích.

L.H