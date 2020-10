Quỷ đó có cơ hội sở hữu Dayot Upamecano với giá cực rẻ nhưng lại để lỡ chỉ vì tiếc 200.000 bảng.

The Sun vừa tiết lộ cho thấy khả năng MU đã kém cỏi như thế nào ở thị trường chuyển nhượng.

Dayot Upamecano đã đến Old Trafford từ 5 năm trước nhưng MU đã bỏ lỡ ký cầu thủ này vì tiếc 200.000 bảng

Theo nguồn này, Quỷ đỏ đã có thể mua Dayot Upamecano với giá thấp nhất – chỉ vì tiếc 200.000 bảng!

Upamecano hiện có giá khoảng 55 triệu bảng, được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu, sau khi CLB Đức, Leipzig ký với giá 9 triệu bảng vào 2017.

MU ở chuyển nhượng hè vừa rồi đã rất muốn có Upamecano khi Solskjaer cần bổ sung cho hàng thủ nhưng không thể đạt về giá cả với Leipzig.

Tuy nhiên, theo The Sun, 5 năm trước Dayot Upamecano (16 tuổi) đã cùng mẹ và người đại diện của mình có mặt ở Old Trafford, với hi vọng có được bản hợp đồng trong mơ với một trong những CLB khổng lồ của châu Âu.

Nếu gật, MU sẽ phải trả một khoản phí rất nhỏ cho CLB Valenciennes mà Upamecano thuộc về khi ấy. Tuy nhiên, lãnh đạo Quỷ đỏ vì tiếc 200.000 bảng, nên chỉ đồng ý trả 500.000 bảng so với 700.000 mà CLB Pháp yêu cầu.

Họ cho rằng, chừng đó là quá nhiều dù đó là cầu thủ từng khoác áo đội U16 và U17 Pháp.

Nguồn tin cho hay: “Dayot rất muốn gia nhập MU và mức phí thực sự chẳng là gì cả. Lúc đầu, cậu ấy được chào đón nhưng sau đó MU chỉ trả chừng ấy (500.000 bảng) và thế là Upamecano ra về”.

L.H