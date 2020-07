Chỉ trong khoảng 8 tiếng, tại Kon Tum và Quảng Ninh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cướp đi ít nhất 8 mạng người.

Xe khách rơi xuống vực làm 40 người thương vong

Lúc 4 giờ sáng nay, ngày 11/7 đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại KM 23+850 QL14C, đèo Ngọc Vin, huyện Sa Thầy, Kon Tum. Một chiếc xe khách giường nằm chở 40 người lao xuống vực sâu 20m khiến 5 người chết, 35 người bị thương. Riêng tài xế xe khách chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc xe gây tai nạn là xe khách 48 chỗ, BKS 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, trú tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam (Ngọc Hồi - IaDRai, huyện Sa Thầy). Trên xe chở theo 35 hành khách (trong đó có 26 người lớn và 9 trẻ em) và 5 người nhà xe (gồm tài xế và phụ xe).

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu vụ TNGT là do xe chạy từ Thanh Hóa qua Đắk Lắk, khi xe đến huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) thì tài xế thay ca. Tài xế mới chạy khoảng 2 km thì xe mất thắng, dẫn đến bị lật.

Một số nạn nhân còn tỉnh táo cho biết, giây phút trước lúc xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, mọi người đang ngủ thì nghe tài xế la lớn xe mất thắng. Sau đó chiếc xe lao xuống vực.

Theo báo cáo của Tổng cục ĐBVN, xe khách gặp tai nạn tại Kon Tum sáng nay có tốc độ cuối cùng lúc 3 giờ 38 phút 24 giây tại xã Đắk Kan là 65 km/h, trước đó 10s tốc độ là 59 km/h. Trong khi đó, Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo dữ liệu kiểm định, chiếc xe giường nằm biển số 36B-022.32 bị rơi xuống vực khi đang lưu thông trên QL14C thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được sản xuất năm 2016 và còn hạn kiểm định.

Theo thông tin của Sở GTVT Thanh Hóa, chiếc xe trên thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Tiến Hùng, địa chỉ ở phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty TNHH Tiến Hùng có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 14 do Sở GTVT Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 8/12/2010; cấp lần 2 ngày 14/5/2018 và có thời hạn đến ngày 14/5/2025, được phép kinh doanh vận tải tuyến cố định. Hành trình chạy xe cụ thể như sau: Bến xe Hồi Xuân - QL15 - đường Hồ Chí Minh - QL47 - QL1 - Bến xe Ngã Tư Ga và ngược lại. Cự lý khai thác 1.800km.

Đồng thời, lãnh đạo Sở GT-VT Kon Tum cũng cho biết, xe khách không được chạy trên tuyến 14C trên. Sở GT-VT chưa cấp phép, nghĩa là chiếc xe đã “chạy chui”.

Ngay sau vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT trên.

Ngay trong sáng cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã tổ chức đoàn công tác do ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn kiểm tra hiện trường, đôn đốc khắc phục xử lý hậu quả của vụ TNGT.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh Kon Tum hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và hỗ trợ nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Các nạn nhân tử vong gồm: Hà Dũng Đức (SN 2006), Thường Xuân - Thanh Hóa. Nạn nhân Nam (khoảng 16 tuổi), chưa xác định địa chỉ; Lương Thị Niệm (SN 1965), chưa xác định địa chỉ; Nạn nhân nữ (khoảng 60 tuổi), chưa xác định địa chỉ; Hà Thị Huyền Diệu (SN 2013), Bá Thước - Thanh Hóa.

Ngoài ra 35 nạn nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch.

Ô tô lao xuống vịnh Hạ Long trong đêm mưa

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 10/7, xe ô tô nhãn hiệu Mazda, biển số 30F-171.15, do anh Trần Tuấn Anh (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) điều khiển, đang di chuyển đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thì bất ngờ lao xuống biển.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe kịp thoát ra ngoài và tri hô người dân đến cứu. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được thông tin.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện gặp nạn lên bờ, cùng người dân đưa 4 nạn nhân còn lại đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Đến 6 giờ sáng nay, ngày 11/7, Bệnh viện cho biết, 3 trong số 4 nạn nhân trong vụ xe ô tô lao xuống biển đã tử vong gồm có 1 người lớn và 2 trẻ em, đều là người trong một gia đình. Nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do trời mưa giông, tài xế bị hạn chế tầm nhìn, dẫn đến điều khiển xe ô tô chở 5 người lao xuống biển. Kiểm tra nồng độ cồn xác định lái xe có kết quả 0,9 mmol/lit, âm tính với ma túy.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xác định được danh tính các nạn nhân vụ xe ô tô lao xuống biển làm 3 người tử vong.

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm chị Vũ Thị Hà (SN 1988, vợ của lái xe, trú ở 312 K1, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); cháu Trần Minh Quân (SN 2017, con của chị Vũ Thị Hà); cháu Bùi Tiến Dương (SN 2011, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Ngoài còn có chị Vũ Thị Hợp (SN 1984, trú tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đang nỗ lực cứu chữa.

