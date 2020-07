Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam ra soát trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến QL1A, qua địa bàn tỉnh TT-Huế.



Tập trung sửa chữa, rà soát trách nhiệm

Bộ GTVT vừa có công văn hỏa tốc số 7083 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ban QLDA 4; Sở GTVT tỉnh TT-Huế; Công ty TNHH Trùng Phương và Công ty CP Phước Tượng – Phú Gia BOT yêu cầu các đơn vị khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa thuộc các dự án QL1A trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

QL1A hư hỏng sau gần 5 năm sử dụng, Bộ GTVT chỉ đạo khẩn

Công văn do ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT kí ngày 21/7, một ngày sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết “Quốc lộ nghìn tỷ chưa hết bảo hành đã xuống cấp nghiêm trọng”, phản ánh về việc tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh TT-Huế được đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2015 đến nay xuất hiện một số hư hỏng mặt đường, khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, gây bức xúc cho người dân.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, phương tiện lưu thông trên tuyến và đảm bảo chất lượng công trình, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân tích đành giá nguyên nhân hư hỏng mặt đường, mặt cầu, khe co giãn trên cầu…; đề xuất giải pháp xử lí triệt để, đồng bộ đảm bảo chất lượng mỹ quan và an toàn giao thông trên tuyến.

Công nhân Công ty TNHH Trung Phương cào bóc, sửa chữa đoạn qua xã Lộc Điền, Phú Lộc

Thời hạn hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 30/7/2020.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát trách nhiệm bảo hành của các dự án để xác định nguồn vốn sử dụng; đồng thời kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa, khắc phục của các chủ thể liên quan theo qui định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ GTVT về công tác sửa chữa, khắc phục trước ngày 5/8/2020.

Hư hỏng, hằn lún do nắng nóng và xe quá tải

Ghi nhận của PV cho thấy, sau phản ánh của VietNamNet, những ngày qua, các nhà đầu tư, đơn vị thi đã huy động máy móc, công nhân bắt tay vào việc sửa chữa những điểm hư hỏng trên tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh TT-Huế.

Hạt trưởng Hạt bảo trì (thuộc Công ty TNHH Trùng Phương) Trần Văn Tuấn cho biết, sau khi báo chí phản ánh, Sở GTVT tỉnh TT-Huế, Cục QLĐB 2 đã tiến hành họp với nhà đầu tư BOT, chỉ đạo phải nhanh chóng khắc phục hư hỏng.

Phần mặt đường trước và sau khi được sửa chữa, thảm nhựa lại

“Đối với dự án do Công ty Trùng Phương làm, chúng tôi đã tăng cường phương tiện, công nhân tập trung xử lí.

Những đoạn đường bị hằn lún nặng, đơn vị đã chỉ đạo công nhân sử dụng máy móc cào bóc, thảm lại bằng bê tông nhựa. Những điểm bị hằn lún nhẹ, chúng tôi xử lí bằng cách cào bằng”, ông Tuấn cho biết.

Đoạn đường do Ban QLDA 4 làm đại diện chủ đầu tư đang được sửa chữa

Sau thời gian dài hư hỏng, cầu Sư Lỗ (do Ban QLDA 4 phụ trách) thay đổi diện mạo sau sửa chữa

Đánh giá ban đầu về nguyên nhân tuyến QL1A mới sử dụng 5 năm đã bị hằn lún và hư hỏng dày đặc, ông Tuấn cho rằng do điều kiện thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng đến nền nhiệt bê tông nhựa và do phương tiện quá tải lưu thông nhiều.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Phúc - PGĐ Ban QLDA 4 (Bộ GTVT) cho rằng, do thời gian bảo hành kéo dài, việc bảo trì không được làm thường xuyên nên một số hạng mục do đơn vị này làm đại diện chủ đầu xuất hiện hư hỏng, xuống cấp.

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT và trách nhiệm của nhà đầu tư, từ ngày 22/7, đơn vị này đã huy động máy móc, công nhân đồng loạt khắc phục, sửa chữa trên toàn tuyến.

Đường quốc lộ hằn lún, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo khẩn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu triển khai khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe trên hệ thống quốc lộ.

Quang Thành