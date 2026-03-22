Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, chị Thanh Ngọc - vợ ca sĩ Quách Thành Danh không quá đặt nặng việc tập luyện, ăn theo chế độ khắt khe.

Thông thường, chị duy trì cân nặng ở mức 53-55kg, khi cân nặng vượt ngưỡng mới áp dụng chế độ tập luyện, ăn kiêng để siết cân.

Nếu không, Thanh Ngọc chỉ đi bộ, chạy bộ trên máy khoảng 30 phút/ngày; hạn chế tinh bột, đường và chất béo trong bữa ăn, nhất là bữa tối.

Song nếu cả nhà ra ngoài ăn tối hoặc tụ tập với bạn bè, Thanh Ngọc cũng không quá câu nệ chuyện nạp bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu đường.

Thanh Ngọc chăm tập luyện ở tuổi 41. Ảnh: FBNV

Thỉnh thoảng, chị đi đánh pickleball với ông xã hoặc bạn bè hoặc đưa cả nhà đi bơi.

"Bí quyết" của Thanh Ngọc là cơ địa bẩm sinh dễ kiểm soát cân nặng. Thời con gái, chị từng rất gầy, có thời điểm chỉ khoảng 47kg.

Khi mang bầu, nhờ cơ địa và chế độ dinh dưỡng hợp lý, Thanh Ngọc không tăng cân vô độ, cao nhất chỉ khoảng 56kg và dễ dàng xuống cân sau sinh dù không tập luyện hay ăn kiêng.

Quan trọng nhất, các con chị sinh ra đều khỏe mạnh, nặng hơn 3kg.

"Hồi trẻ, tôi gầy lắm. Tới một lúc nào đó, anh Danh bảo tôi có tuổi rồi, cơ thể nên đầy đặn một chút chứ gầy quá không đẹp. Lúc đó, tôi phải ăn nhiều cho tăng cân; còn bây giờ phải chú ý kiểm soát cân nặng. Nghe có vẻ vất vả nhưng thực tế tôi chỉ mất tối đa 1 tháng để điều chỉnh cơ thể thôi. Nhìn chung, tôi khá hài lòng với vóc dáng và thể trạng của mình hiện tại", Thanh Ngọc nói.

Vợ Quách Thành Danh cũng tiết lộ chị sinh đến 5 bé nhưng vùng bụng không bị rạn da hay da bụng chảy xệ - vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau khi sinh con.

"Tôi may mắn có cơ địa bẩm sinh nhưng không lấy đó làm chủ quan hay tự tin. Tôi được được mời tham gia một số talkshow về chủ đề này nhưng đều từ chối vì tự thấy không phù hợp để chia sẻ. Tôi ăn uống, tập luyện trước hết là cho bản thân, kế đến là cho ông xã chứ không nhằm thể hiện điều gì với ai", chị chia sẻ.

