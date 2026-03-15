20 năm gắn bó, Minh Khang và Thúy Hạnh trở thành cặp đôi nổi bật trong giới showbiz về hình tượng gia đình kiểu mẫu. Ngoài tổ ấm 4 thành viên hạnh phúc, họ được ngưỡng mộ vì sở hữu cơ ngơi bề thế.

Biệt thự của vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh rộng gần 200m2 tại Quận 9 (cũ) của TPHCM. Căn nhà nằm ở vị trí tốt với lô góc 2 mặt tiền đường nội khu.

Cặp đôi dùng 100m2 xây dựng nhà ở, không gian còn lại làm sân vườn. Năm 2016, căn nhà được định giá 11 tỷ đồng, đến nay đã tăng giá đáng kể.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển với gam màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác tinh tế và sang trọng. Không gian sống của gia đình Thúy Hạnh gồm 4 phòng ngủ với 4 phong cách khác nhau.

Trong khi không gian riêng của vợ chồng cựu siêu mẫu theo hơi hướng Ả Rập, phòng của 2 con gái lại nhẹ nhàng, nữ tính. Họ chú trọng gần gũi thiên nhiên nên mỗi phòng đều có cửa sổ đón nắng gió mỗi ngày.

Xung quanh biệt thự là khoảng sân xanh mướt, được phủ kín bởi nhiều loại cây cảnh và hoa tươi, mang đến không gian sống thơ mộng, trong lành.

Minh Khang có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn với khán giả. Trong khi đó, Thúy Hạnh cũng là tên tuổi nổi bật của giới mẫu. Khi rút lui, cô vẫn điều hành công ty đào tạo người mẫu và làm giám khảo 1 số gameshow nổi tiếng.

Trải qua cuộc hôn nhân 2 thập kỷ, siêu mẫu Thúy Hạnh cho biết cô hạnh phúc khi có 2 con gái đáng yêu. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc vì bên cạnh luôn có người chồng hết lòng vì gia đình, yêu thương vợ con.

Minh Khang kể cả 2 vợ chồng cùng nhau chăm sóc nuôi dạy con. Anh ít thời gian ở nhà với con hơn bà xã nhưng không phải vì thế mà không dành thời gian gần gũi và dạy bảo các con.

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của cặp đôi nằm ở sự nhường nhịn. Nhạc sĩ Minh Khang cho rằng vợ chồng sống lâu năm khó tránh khỏi lúc tranh luận. Quan trọng là chọn thời điểm phù hợp để nói chuyện, không góp ý khi đối phương đang nóng giận.

