VietNamNet đưa tin ngày 20/3, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) do bà Tiền thành lập, làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại một dự án khu biệt thự cao cấp. Cụ thể, từ tháng 3/2018 - 6/2023, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng. 
Là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản nhưng Ngọc Tiền được công chúng biết đến nhiều nhất qua vai trò vợ cố diễn viên Quý Bình. Lần gần nhất bà xuất hiện trước đám đông vào tháng 4/2025 tại lễ cúng 49 ngày của diễn viên Quý Bình ở chùa Đức Quang (Quận 4, TPHCM).
Ngọc Tiền sinh năm 1976, thành lập GIS vào năm 2014, là đơn vị tiên phong phát triển bất động sản tại thị trường Phú Quốc. Khi được các trang tin ví von là "đại gia nghìn tỷ", bà Tiền từng tự tin nói "đã đầu tư và phát triển tại thành phố biển đảo Phú Quốc, việc đi đến doanh nghiệp nghìn tỷ là chuyện phải làm". Bà cũng từng nêu quan điểm sống kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình, sống có ích cho xã hội thay vì xa hoa, se sua cho bản thân và biết chia sẻ với những mảnh đời khó khăn.
Về đời tư, Ngọc Tiền có 2 con riêng trước khi kết hôn với cố diễn viên Quý Bình vào năm 2020. Hai người có con chung vào năm 2022. Bà Tiền đã đồng hành cùng chồng điều trị bệnh tật trước khi anh mất vào tháng 3/2025. Sau khi chồng mất, bà sống kín tiếng từng khoá mạng xã hội vì thường xuyên nhận bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng.
Năm 2021, bà Lâm Thị Thu Trà - vợ diễn viên Kinh Quốc bị Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TPHCM) bắt tạm giam để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau đó, Viện KSND thị xã Phú Mỹ tiếp tục khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can này. Tháng 6/2025, Thu Trà bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và 12 năm 6 tháng tù cho tội "Rửa tiền"; bị buộc nộp công quỹ Nhà nước hơn 820 tỷ đồng là tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu; trả cho những người vay số tiền hơn 68,5 tỷ đồng thu lợi bất chính. 
Thu Trà sinh năm 1974, từng là đại gia "có số má" ở Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM). Trước khi kết hôn với diễn viên Kinh Quốc năm 2016, bà từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Thu Trà sở hữu nhiều tài sản có giá trị, một số trong đó từng được diễn viên Kinh Quốc tiết lộ như: biệt thự ven biển trị giá 30 tỷ đồng; 2 căn nhà khác ở Vũng Tàu; tòa nhà 7 tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 700m2 ở trung tâm Quận 1 cũ, TPHCM...
Kinh Quốc từng kể Thu Trà nổi tiếng chiều chồng, mua tặng anh xe hơi tri giá 7 tỷ đồng cùng nhiều hàng hiệu giá trị để anh trông "bớt quê mùa". Sau khi vợ chấp hành bản án, Kinh Quốc sống kín tiếng, dừng đóng phim và chỉ thỉnh thoảng cập nhật mạng xã hội. Hiện anh sống một mình ở TPHCM, cùng một số bạn bè làm ăn kinh doanh nhỏ. 
Tháng 10/2025, Công an TPHCM bắt tạm giam Ngân 98 - vợ nhạc sĩ Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Từ năm 2021, Ngân 98 bán một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân, lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ collagen". Thực tế, cô vẫn bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Một số mẫu "viên collagen" này chứa các chất cấm và những hoạt chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, hành nghề DJ. Xuất phát điểm của cô là hot girl mạng chuyên đăng nội dung, livestream phản cảm. Khoảng năm 2019, loạt ảnh khỏa thân, video khiêu dâm của Ngân 98 lan truyền trên Internet, gây tranh cãi dữ dội. Từ khi yêu nhạc sĩ Lương Bằng Quang, cô được bạn trai dạy nghề và trở thành DJ, đồng thời dần "tẩy trắng" hình ảnh bằng truyền thông xã hội. Dù vậy, cô vẫn thường xuyên vướng scandal. 
Trong chuyện tình cảm, Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng là cặp đôi tai tiếng. Sau 7 năm bên nhau, hai người đăng ký kết hôn. Sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang thường lên mạng xã hội đăng video khóc thương. Không lâu sau đó, nam nhạc sĩ cũng bị Công an TPHCM bắt để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Nguyễn Hùng