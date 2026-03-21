Khi dịch vụ Private Banking ngày càng đòi hỏi sự khác biệt, VPBank Private lựa chọn cách tiếp cận bằng trải nghiệm phong cách sống - nơi những giá trị tinh tế được lan tỏa một cách tự nhiên. Chuỗi workshop “Extraordinary Moments” ra đời từ triết lý đó, mở ra không gian kết nối dành riêng cho cộng đồng khách hàng tinh hoa thông qua ba chủ đề: Hoa - Trà - Rượu.

Cắm hoa nghệ thuật Ikebana Nhật Bản - một trong những workshop VPBank tổ chức riêng cho khách hàng Private

Những trải nghiệm tinh tuyển

Mỗi workshop trong chuỗi không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là một lát cắt của nghệ thuật thưởng thức cuộc sống, được VPBank Private tinh tuyển và thiết kế riêng nhằm mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc và chiều sâu.

Mở đầu là Floral Symphony - workshop cắm hoa nghệ thuật Ikebana Nhật Bản. Khác với những buổi cắm hoa thông thường, Ikebana đưa người tham dự bước vào thế giới của sự cân bằng và tĩnh tại, nơi ba yếu tố Trời - Đất - Con người hòa quyện trong từng cành, từng lá. Không gian được sắp đặt để đánh thức trọn vẹn năm giác quan: hương thơm nhẹ nhàng của hoa, bảng màu tinh giản theo triết lý Nhật Bản, âm nhạc thư giãn và vị trà thanh tao. Đó là khoảng lặng để khách hàng VPBank Private tạm rời nhịp sống bận rộn, nuôi dưỡng những rung động tinh tế bên trong.

Floral Symphony là khoảng lặng để khách hàng VPBank Private tạm rời nhịp sống bận rộn

Chị Thu Hương, một khách hàng của VPBank Private chia sẻ sau buổi cắm hoa nghệ thuật: “Tôi đã có 1 buổi trải nghiệm vui và ý nghĩa và hoàn toàn khác biệt. Những cảm xúc này khiến tôi mong muốn được đồng hành cùng VPBank lâu dài”.

Tiếp nối là The Art of Tea - hành trình thưởng trà Shan Tuyết Hà Giang, di sản sống của núi rừng Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của nghệ nhân trà, khách mời được tìm hiểu về câu chuyện con người và văn hóa bản địa phía sau những búp trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi, học cách quan sát, cảm nhận hương trà và thực hành pha trà theo đúng tinh thần mộc mạ- chậm rãi - tôn trọng tự nhiên. Mỗi chén trà không chỉ mang hương vị thanh khiết, hậu vị ngọt sâu, mà còn là khoảnh khắc để lắng lại, kết nối với thời gian và giá trị nguyên bản - điều mà giới tinh hoa luôn trân trọng trong cả phong cách sống lẫn cách gìn giữ tài sản.

The Art of Tea - hành trình thưởng trà Shan Tuyết Hà Giang, di sản sống của núi rừng Việt Nam

Khép lại chuỗi trải nghiệm là Wine Legacy - workshop pha chế cocktail từ rượu gạo Sông Cái Distillery, đưa khách mời khám phá di sản bản địa Việt Nam qua từng lớp hương vị. Từ nguyên liệu được tinh tuyển khắp ba miền, mỗi ly cocktail là kết quả của hành trình chắt lọc tinh hoa đất nước, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia. Trải nghiệm không chỉ dừng lại ở việc pha chế, mà còn mở ra câu chuyện về cách những giá trị truyền thống có thể giao thoa cùng chuẩn mực thưởng thức toàn cầu - tương đồng với cách VPBank Private đồng hành cùng khách hàng gìn giữ và phát triển những giá trị đã được hun đúc qua thời gian.

Wine Legacy - cách những giá trị truyền thống có thể giao thoa cùng chuẩn mực thưởng thức toàn cầu

Điểm chung xuyên suốt của cả ba workshop chính là tính độc quyền và cá nhân hóa - yếu tố làm nên dấu ấn riêng của “Extraordinary Moments”. Không gian riêng tư, số lượng khách mời giới hạn và nội dung được thiết kế tinh tế giúp các kết nối diễn ra một cách tự nhiên. Đây cũng là cơ hội để những cá nhân có cùng tư duy, đẳng cấp và phong cách sống gặp gỡ, mở rộng mạng lưới quan hệ giá trị trong bầu không khí thoải mái, không áp lực.

Cầu nối giá trị và định vị phong cách sống tinh hoa

Vượt ra ngoài khuôn khổ của những buổi trải nghiệm, Extraordinary Moments được VPBank Private kiến tạo như một hành trình nuôi dưỡng giá trị cảm xúc song song với giá trị tài chính. Thông qua những hoạt động thưởng hoa, nhâm trà hay nâng ly, khách hàng không chỉ tận hưởng khoảnh khắc sống chậm, mà còn cảm nhận rõ triết lý tinh tuyển, bền vững - nền tảng cốt lõi trong cách VPBank Private đồng hành và quản lý tài sản cùng giới tinh hoa.

Chuỗi workshop mở ra không gian giao lưu tự nhiên cho những người cùng tư duy, phong cách sống

Chuỗi workshop cũng mở ra không gian giao lưu tự nhiên, nơi những cá nhân cùng đẳng cấp, cùng tư duy và phong cách sống có cơ hội gặp gỡ trong bầu không khí riêng tư, thoải mái. Không áp lực, không ranh giới công việc, các kết nối được hình thành một cách chân thành, qua những câu chuyện về nghệ thuật sống, văn hóa thưởng thức và giá trị cá nhân, từ đó mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng cho cộng đồng khách hàng Private.

Điểm khác biệt của Extraordinary Moments còn nằm ở tính độc quyền và cá nhân hóa cao. Mỗi workshop được thiết kế riêng cho cộng đồng VPBank Private, với số lượng khách mời chọn lọc, nội dung tinh tế và trải nghiệm được chăm chút đến từng chi tiết. Điều này không chỉ mang đến cảm giác được trân trọng, mà còn khẳng định vị thế đặc quyền của khách hàng trong một cộng đồng tinh hoa được VPBank Private dày công vun đắp.

Thông qua những trải nghiệm này, VPBank Private không chỉ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn khéo léo truyền tải triết lý Thịnh vượng trường tồn - nơi nghệ thuật thưởng thức cuộc sống và nghệ thuật quản lý tài sản cùng song hành. Đó là cách ngân hàng khẳng định vai trò người bạn đồng hành, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và phong cách sống của giới tinh hoa Việt, không chỉ trong hiện tại mà cả trên hành trình dài hạn phía trước.

Phương Dung