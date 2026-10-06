Kẻ thủ ác 40 tuổi khai nghi ngờ cô giáo H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên dùng dao tấn công gia đình nạn nhân.

Ngày 6/10, nguồn tin VietNamNet cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Trần Chí Công (40 tuổi, cư trú ấp 3, xã Năm Căn) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã và Công an xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), các nạn nhân trong vụ án là chị N.T.L.H. (39 tuổi) và hai con gái là cháu V.N.T.K. (6 tuổi), V.N.B.C. (11 tuổi, cùng trú tại ấp 3, xã Năm Căn).

Trần Chí Công bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Chị H. là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn, chồng đã mất. Còn Trần Chí Công từng có gia đình và hai con, nhưng đã ly hôn.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, Công và chị H. có mối quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm.

Thời gian gần đây, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Khoảng 17h20 ngày 5/10, Công vào nhà chị H., lấy dao đuổi chém ba mẹ con khi họ vừa từ trường về nhà.

Khoảng 20 phút sau, Công bị công an phối hợp người dân khống chế ngay tại hiện trường, thu giữ hung khí gây án. Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra nhanh, cho thấy Công âm tính với chất kích thích và nồng độ cồn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ra tay sát hại nạn nhân.

Sau vụ việc, các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, bé K. tử vong do vết thương nặng. Chị H. và bé C. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Công tại thời điểm bị trấn áp. Ảnh: CTV

Theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau gửi đến Sở Y tế ngày 6/10, từ 19h04 đến 19h25 tối 5/10, bệnh viện lần lượt tiếp nhận hai nạn nhân là mẹ con trong vụ án mạng xảy ra ở hẻm đường Nguyễn Tất Thành, thuộc ấp 3, xã Năm Căn.

Các nạn nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, vết thương hở phức tạp, mất nhiều máu dù đã được sơ cứu trước đó.

Ngay sau đó, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, tích cực điều trị. Đến ngày 6/10, mẹ con chị H. đã qua cơn nguy kịch, chuyển khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức điều trị.

Cùng ngày, Đảng ủy xã Năm Căn và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé 6 tuổi và trước mắt hỗ trợ 10 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.