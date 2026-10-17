Sau phản ánh về khay cơm bán trú có muối lạc, 2 miếng thịt viên, xã Lập Thạch (Phú Thọ) yêu cầu nhà trường kiểm điểm, công khai hình ảnh bữa ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.

Ngày 17/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, hình ảnh bữa ăn được phản ánh trên mạng xã hội là từ tháng 9, thời điểm đầu năm học, hiện tại, bữa ăn của học sinh đã được cải thiện. Tỉnh đã chỉ đạo, giao xã Lập Thạch kiểm tra, làm rõ sự việc và báo cáo, giải trình các nội dung liên quan.

Khay cơm bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1 được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: ĐN

Trao đổi với PV, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch khẳng định, học sinh tại trường Tiểu học Lập Thạch I vẫn ăn bán trú tại trường bình thường và UBND xã đã có báo cáo làm rõ vụ việc gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở GD-ĐT.

Ông Tuấn Anh cho biết, sau phản ánh, địa phương yêu cầu nhà trường công khai hình ảnh bữa ăn thực tế hằng ngày, bên cạnh việc thông báo thực đơn.

“Chúng tôi đã yêu cầu công khai các bữa ăn với xã và phụ huynh. Ngoài thực đơn, phải có cả hình ảnh kèm theo”, ông Tuấn Anh nói.

Liên quan hình ảnh khay cơm có muối lạc, hai viên thịt và bánh bông lan được đăng trên mạng xã hội, báo cáo của UBND xã Lập Thạch nêu rõ, đây là bữa ăn ngày 16/9. Theo sổ lưu mẫu thức ăn ngày này, thực đơn gồm cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan.

Báo cáo của xã cho biết, nhà trường chưa tổ chức hội nghị phụ huynh năm học 2026-2027. Tuy nhiên, do nhu cầu ăn bán trú của học sinh, trường thống nhất mức thu theo năm học trước là 19.000 đồng/suất. Trong đó, tiền ăn là 17.800 đồng; chất đốt và chi phí khác là 1.200 đồng.

Đại diện UBND xã Lập Thạch thông tin thêm, nhà trường mua thực phẩm về tự chế biến, không mua suất ăn nấu sẵn. Địa phương đang xây dựng phương án lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn.

Đối với món chả gà trong thực đơn ngày 16/9, xã yêu cầu nấu đối chứng để phục vụ kiểm tra, làm rõ khẩu phần ăn.

Theo ông Tuấn Anh, món ăn này được chế biến từ thịt gà róc ra làm chả. Địa phương đang kiểm tra toàn bộ quy trình và hồ sơ liên quan.

UBND xã cũng yêu cầu ban giám hiệu, bộ phận cấp dưỡng nghiêm túc tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao phối hợp với Công an xã làm việc với nhà trường, phụ huynh, báo cáo UBND xã trước ngày 20/10.

Về điều kiện tổ chức bán trú, báo cáo bước đầu của xã ghi nhận nhà trường có hợp đồng cung cấp thực phẩm, sổ kiểm thực 3 bước và hồ sơ lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thực đơn tuần được niêm yết tại bảng tin nhà trường, thông báo tới phụ huynh. Khu vực bếp ăn bảo đảm quy trình một chiều, dụng cụ chế biến sạch sẽ. Trường chưa ghi nhận học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bất thường về sức khỏe.