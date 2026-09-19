Ngày 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

6 bị can gồm Nguyễn Khắc Hồng, 50 tuổi; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 47 tuổi; Trần Thị Oanh, 43 tuổi; Đặng Văn Hinh, 51 tuổi; Trần Xuân Chiến, 52 tuổi và Trần Thị Thảo, 48 tuổi.

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 6 người trong vụ livestream, gây rối ở bệnh viện. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, những người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 27 tuổi, trú xã Hợp Lý. Ánh là người liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc.

Công an cho biết đây là vụ việc hy hữu khi hai cặp thông gia cùng bác, thím họ bị khởi tố sau khi tin vào thông tin chưa được kiểm chứng.

Trước đó, Ánh nói với người thân rằng mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa cô đến một bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai.

Tuy nhiên, Ánh nói với người thân rằng một ngày trước đó cô đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương). Ảnh: CACC

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng cùng người thân đến bệnh viện để chất vấn. Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream sự việc.

Ngày 18/9, cơ quan công an bắt khẩn cấp ông Hồng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, Ánh thừa nhận đã nói dối chuyện mang thai.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục rà soát, hệ thống hóa hồ sơ và chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc. Những người liên quan sẽ được mời làm việc để xác định hành vi, động cơ và mức độ vi phạm, làm căn cứ xử lý theo quy định.