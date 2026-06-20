Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11 Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

NSND Thanh Lam trình diễn trên sân khấu đặc biệt.

Trong không gian trang trọng của trụ sở UNESCO, NSND Thanh Lam thể hiện những ca khúc về Hà Nội được phối mới để phù hợp với tổng thể chương trình.

Âm nhạc lúc này trở thành cầu nối giúp các đại biểu quốc tế tiếp cận một lát cắt của đời sống văn hóa Việt Nam đương đại.

Phần trình diễn của nữ nghệ sĩ nằm trong không gian nghệ thuật Đạo học - nơi các đại biểu được khám phá văn hóa Việt Nam qua triển lãm, âm nhạc và trình diễn áo dài.

Theo ban tổ chức, sự xuất hiện của NSND Thanh Lam trong chương trình không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên.

Trong nhiều năm qua, Thanh Lam là một trong những nghệ sĩ thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện văn hóa đối ngoại và những chương trình mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Điều làm nên sự phù hợp của Thanh Lam không chỉ nằm ở dấu ấn nghệ thuật đã được khẳng định qua nhiều thập niên mà còn ở khả năng thích ứng với nhiều không gian biểu diễn khác nhau.

Thanh Lam luôn cho thấy sự đa dạng trong biểu diễn, từ các sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp cho tới những chương trình ngoại giao văn hóa.

Âm nhạc, thời trang và văn hóa được lan tỏa trong sự kiện.

Dịp này, bộ sưu tập cùng tên của nhà thiết kế Minh Hạnh sử dụng chất liệu thổ cẩm Tây Bắc, A Lưới, Tây Nguyên cùng tơ lụa Việt Nam, khắc họa vẻ đẹp đa dạng của 54 dân tộc anh em cũng được giới thiệu.

Lấy cảm hứng từ năm giá trị Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, chương trình gợi mở câu chuyện về truyền thống hiếu học và tinh thần giáo dục của dân tộc Việt Nam từ thời Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập năm 1076.

Trong vai trò vừa là nhà thiết kế, vừa là tổng đạo diễn dàn dựng toàn bộ chương trình, nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh đã kiến tạo không gian nơi thời trang, âm nhạc và triết lý giáo dục truyền thống của Việt Nam gặp nhau trên cùng một sân khấu.

NTK Minh Hạnh có buổi trò chuyện với 20 NTK trẻ tài năng.

Minh Hạnh chịu trách nhiệm về phần thiết kế trang phục, toàn bộ kịch bản trình diễn, không gian sân khấu, nhịp điệu kết hợp giữa âm nhạc và thời trang.

"Điều tôi tìm kiếm trong từng bộ sưu tập không đơn thuần là chất liệu đẹp mà là những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm thủ công - chính những người nghệ nhân, những bàn tay cần mẫn gìn giữ nghề truyền thống qua năm tháng đã trở thành nguồn cảm hứng để hình thành nên dự án", bà nói.

Với Minh Hạnh, áo dài không chỉ là một trang phục, mà là đại sứ kể chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Tại sự kiện, NTK Minh Hạnh đã có buổi trò chuyện trực tiếp với 20 gương mặt được chọn lọc - những nhà thiết kế xuất sắc nhất của Học viện thời trang IFM, hiện đang làm việc cho các thương hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới.

Ngọc Mai

Ảnh: Tư liệu