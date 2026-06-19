Với những gia đình chọn lộ trình giáo dục tinh hoa cho con, tổng đầu tư từ trường quốc tế đến đại học nước ngoài có thể lên đến 10-15 tỷ đồng; ngang một bất động sản hạng sang. Nhưng không giống bất kỳ tài sản nào khác, khoản đầu tư này không thể tạm dừng, không thể hoãn lại, và phụ thuộc phần lớn vào một biến số duy nhất: khả năng tiếp tục tạo ra thu nhập của cha mẹ. Gói giải pháp Vững Hành Trang của Techcom Life được thiết kế để là kiến trúc bảo vệ cho chính biến số đó.

Con số tài chính để đảm bảo lộ trình tinh hoa

Phí trường quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM cho bậc tiểu học và THPT dao động từ 500 triệu đến gần 1 tỷ đồng/năm ở phân khúc cao cấp (năm học 2025-2026). Nếu một đứa trẻ bắt đầu trường quốc tế từ lớp 1 và đi suốt 12 năm, chỉ riêng học phí trong nước đã là 6-12 tỷ đồng. Tiếp đó, 4 năm đại học tại Úc hoặc Anh tốn thêm 700 triệu đến 1,2 tỷ đồng mỗi năm (bao gồm học phí và sinh hoạt phí). Cộng lại, tổng chi phí cho một hành trình học vấn tinh hoa hoàn chỉnh - từ lớp 1 đến hết đại học nước ngoài - nằm trong khoảng 10-15 tỷ đồng.

Đây không phải con số cá biệt. Năm 2024, người Việt đã chi tổng cộng 5,1 tỷ USD cho việc học tập của con cái ở nước ngoài - một con số cho thấy giáo dục tinh hoa không còn là tham vọng của thiểu số. Đó là ưu tiên có hệ thống của một tầng lớp trung lưu đang nhanh chóng mở rộng, nơi việc đầu tư cho con được coi trọng không kém việc đầu tư cho bất động sản hay chứng khoán.

Tuy nhiên, không giống bất kỳ tài sản nào: một căn nhà có thể tạm thời không bán, một danh mục cổ phiếu có thể được giữ nguyên qua giai đoạn khó khăn, lộ trình học vấn của con không thể bị trì hoãn. Mỗi năm học là một cột mốc không thể lấy lại. Và toàn bộ kế hoạch 10 tỷ đồng đó đang chạy trên một biến số duy nhất: sức khỏe và năng lực tài chính của gia đình.

Điểm yếu của mọi kế hoạch giáo dục và cách dự phòng chủ động

Trong báo cáo về thị trường tài sản Việt Nam, McKinsey chỉ ra rằng phần lớn khách hàng trung lưu Việt Nam có thu nhập gắn chặt với hoạt động kinh doanh hoặc vị trí quản lý cấp cao - nghĩa là thu nhập của họ không tự động vận hành khi họ không thể làm việc. Đây là khác biệt căn bản so với người sống bằng thu nhập thụ động từ tài sản đã hình thành.

Kết hợp điều đó với thực tế y tế tại Việt Nam khi mà ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim là ba bệnh lý nghiêm trọng phổ biến nhất, đang có xu hướng ảnh hưởng ngày càng nhiều đến người trong độ tuổi từ 35 đến 55 - cũng chính là giai đoạn cha mẹ đang tài trợ cho hành trình học vấn của con. Đây không phải lo âu giả định. Đây là rủi ro có xác suất thực, và hậu quả tài chính của nó trong bối cảnh giáo dục là: kế hoạch có thể bị đứt gãy ngay giữa hành trình.

Nói cách khác, khoảng trống không nằm ở việc cha mẹ không đủ quyết tâm hay không đủ nguồn lực. Khoảng trống nằm ở chỗ: cơ chế nào đảm bảo kế hoạch đó tiếp tục vận hành khi biến cố xảy ra với người tài trợ cho nó.

Ba bệ phóng tạo thành kiến trúc phòng vệ chặt chẽ cho kế hoạch học vấn

Vững Hành Trang của Techcom Life không đơn thuần là một sản phẩm bảo vệ kèm tích lũy. Đây là một hệ thống được thiết kế để giải quyết 3 lớp rủi ro đặc thù của kế hoạch học vấn dài hạn.

Bệ phóng thứ nhất - tối ưu hóa quyết định đầu tư: Không phải mọi chi phí giáo dục đều tạo ra giá trị ngang nhau. Nhiều gia đình đang chi rất nhiều tiền nhưng chưa có một bản đồ chiến lược thực sự cho từng đứa trẻ. Đặc quyền Trợ lý Giáo dục cung cấp bởi Techcom Life giải quyết đúng vấn đề này: đánh giá năng lực cốt lõi của từng cá nhân, xây dựng lộ trình học tập và định hướng nghề nghiệp cụ thể trong 5-10 năm. Điều đó có nghĩa là số tiền 10 tỷ đồng được chi đúng chỗ - không phải theo xu hướng, mà theo tiềm năng thực của con.

Bệ phóng thứ hai - nuôi dưỡng quỹ một cách kỷ luật: Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Techcom Life Max Vững Vàng gắn liền với Quỹ Liên Kết Chung của Techcom Life, tăng trưởng theo lãi suất công bố, với mức lãi suất cam kết tối thiểu được duy trì xuyên suốt thời hạn hợp đồng. Cơ chế này đảm bảo giá trị hợp đồng của khách hàng không bị tác động bởi các biến động tiêu cực ngắn hạn của thị trường, đồng thời tạo nền tảng tài chính được nuôi dưỡng một cách kỷ luật và bền vững theo thời gian.

Bệ phóng thứ ba - bảo vệ tính liên tục: Đây là lớp tạo nên sự khác biệt căn bản. Khi cha mẹ gặp phải các bệnh lý nghiêm trọng trong danh mục 127 bệnh lý được bảo vệ, Techcom Life không chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm - mà còn miễn hoàn toàn phí đóng trong 5 năm tiếp theo cho sản phẩm Bệnh lý nghiêm trọng. Kết quả là: quyền lợi bảo vệ góp phần duy trì quỹ học vấn và bảo toàn các khoản tích lũy, để những cột mốc quan trọng trong tương lai không vì thế mà bị hoãn lại. Kế hoạch 10 tỷ đồng vẫn có thể tiếp tục đi đúng lộ trình - kể cả khi biến số chính của nó cần thời gian để hồi phục.

Góc nhìn “đầu tư” để phòng vệ rủi ro toàn diện

Trong lý thuyết đầu tư, có một nguyên tắc căn bản: bất kỳ danh mục nào cũng cần được phòng ngừa rủi ro tương xứng với giá trị của nó. Người kinh doanh bất động sản mua bảo hiểm tài sản. Nhà đầu tư chứng khoán dùng công cụ phòng hộ. Nhưng với khoản đầu tư giáo dục - thứ thường có giá trị ngang một căn nhà và có lộ trình được ấn định, không thể linh hoạt - lớp phòng hộ tương đương gần như luôn vắng mặt.

Vững Hành Trang - gói giải pháp Techcom Life mang tới giúp lấp đầy khoảng trống đó, không chỉ dừng ở việc khuyến cáo cha mẹ về rủi ro cuộc sống, mà còn cung cấp một kiến trúc tài chính hoàn chỉnh - nơi khoản đầu tư giáo dục không còn phụ thuộc vào một biến số duy nhất, hay sự may mắn. Và những gia đình đang viết nên chương thịnh vượng tiếp theo của Việt Nam xứng đáng với những kế hoạch không thể bị gián đoạn - dù cuộc sống có biến cố nào xảy ra đi nữa.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chủ lực Techcom Life Max Vững Vàng được thiết kế dành riêng cho phân khúc khách hàng giàu có và khá giả, mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính và hoạch định tài sản có ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu đặc thù của gia đình Việt Nam. Sản phẩm này vừa vinh danh là Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam năm 2026 do The Asian Banker - tổ chức cung cấp thông tin chiến lược và ghi nhận thành tựu hàng đầu cho lĩnh vực dịch vụ tài chính tại châu Á - trao tặng.

(Nguồn: Techcom Life)