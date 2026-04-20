Ngày 20/4, Công an xã Y Tý cho biết, khoảng 21h30 ngày 19/4, đơn vị nhận tin báo một du khách nước ngoài gặp tai nạn giao thông tại đường thôn Sín Chải, trong điều kiện mưa lớn, sương mù dày, tầm nhìn hạn chế.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, kiểm tra, xác minh và triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Công an xã Y Tý xuyên đêm đưa du khách gặp nạn đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh ALBERT (33 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha), du lịch một mình. Do mưa lớn, sương mù dày, đường đèo quanh co, trơn trượt, tầm nhìn chỉ khoảng 5m, nạn nhân tự ngã xe.

Tại hiện trường, anh ALBERT gãy xương đòn trái, nhiều vết xây xát, không thể tự di chuyển. Lực lượng công an sơ cứu ban đầu, sau đó đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã xử lý.

Nhận thấy chấn thương cần điều trị chuyên sâu, Công an xã Y Tý bố trí phương tiện, trực tiếp đưa nạn nhân vượt gần 100km đường đèo xuống Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai cấp cứu. Sau hơn 3 giờ di chuyển, nạn nhân được bàn giao kịp thời cho bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi điều trị tại Lào Cai, Công an xã Y Tý hỗ trợ du khách Tây Ban Nha mua vé xe khách về Hà Nội. Ảnh: CACC

Sau khi được hỗ trợ, anh ALBERT bày tỏ sự cảm kích trước sự giúp đỡ của lực lượng công an địa phương đã đồng hành, hỗ trợ suốt hành trình đưa đi cấp cứu.

Y Tý nằm ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, là điểm đến vùng cao hút du khách nhờ cảnh quan hoang sơ, biển mây đặc trưng và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, nơi đây ngày càng được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi khám phá Tây Bắc, đặc biệt vào mùa săn mây và mùa lúa chín.