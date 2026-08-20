Chiều 20/8, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, xác nhận địa phương đã chỉ đạo công an xác minh clip đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một thiếu nữ có dấu hiệu bị sàm sỡ.

Theo ông Văn, thiếu nữ là T. (SN 2009, trú thôn Đông Hồ, xã Krông Năng), bị khuyết tật, câm điếc bẩm sinh. Hiện T. sống cùng cha nuôi là ông P.N.Q. Người đàn ông nghi có hành vi sàm sỡ T. là hàng xóm của gia đình.

Người đàn ông có hành vi đụng chạm vào cơ thể thiếu nữ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi có hành vi đụng chạm cơ thể và cưỡng hôn một thiếu nữ mặc áo đỏ đang ngồi trên ghế tại phòng khách.

Theo hình ảnh trong clip, thiếu nữ nhiều lần dùng tay đẩy người đàn ông ra và có biểu hiện phản kháng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục có những hành động trên.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ vụ việc.