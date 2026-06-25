XEM VIDEO. (Nguồn. Người dân cung cấp)

Chiều 25/6, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết địa phương đang xác minh vụ xô xát xảy ra trên đường Điện Biên Phủ khiến một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu.

Theo đơn trình báo của bà T.T.N.D. (52 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột), gia đình bà kinh doanh tại chợ Buôn Ma Thuột, mặt tiền hướng ra đường Điện Biên Phủ.

Chiều 15/6, phát hiện một phụ nữ dựng xe máy trước cửa hàng tại khu vực có biển cấm đỗ, bà D. đến nhắc nhở người này đưa xe vào nơi gửi đúng quy định để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình và trật tự giao thông.

Theo trình báo, người phụ nữ sau đó gọi điện cho một người đàn ông đang kinh doanh trong chợ ra hỗ trợ. Khi người này đến, hai bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bị tố bất ngờ bóp cổ rồi xô mạnh khiến bà D. ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ.

Thấy vợ bị hành hung, chồng bà D. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị người đàn ông quật ngã. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh và nhiều người dân ghi lại.

Bà D. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhiều giờ sau mới tỉnh lại.

Theo bà D., đến nay bà vẫn bị đau đầu, tay còn run và tinh thần chưa ổn định.