Chiều 20/4, UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết đang phối hợp lực lượng công an khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ xe khách đậu trước nhà dân suốt 7 tháng qua.

Xe ô tô đậu trước cửa nhà dân. Ảnh: Hải Dương

Tháng 9/2025, xe khách BKS 47H-063.xx do một người đàn ông điều khiển đến đậu trước số nhà 168 và 170 đường Nguyễn Tri Phương (phường Buôn Ma Thuột) rồi bỏ lại từ đó đến nay, không di dời.

Ghi nhận chiều 20/4 cho thấy, xe đậu gần ngã ba giao giữa đường Nguyễn Tri Phương và một con hẻm lớn, án ngữ trước hai căn nhà, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt của người dân và phương tiện qua lại.

Do đậu lâu ngày giữa trời mưa gió nên nhiều bộ phận xe bắt đầu rỉ sét, tróc sơn. Ảnh: Hải Dương

Do để ngoài trời thời gian dài, nhiều bộ phận xe đã rỉ sét, phủ bụi. Phía đầu xe dán giấy ghi “Hợp tác xã Vận tải Cơ giới 10/3”; theo tem kiểm định, phương tiện đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 2/10/2025.

Người dân từng tìm đến phòng trọ của tài xế để đề nghị di chuyển xe nhưng không được chấp thuận.

Ô tô đỗ ngay khu vực ngã ba, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Hải Dương

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tra cứu, xác định được số điện thoại chủ xe, song chưa liên lạc được để làm việc.