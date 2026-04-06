Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến ĐT716, đoạn qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách 16 chỗ BKS 86H-045.61 lưu thông trên tuyến Mũi Né – Bàu Trắng (ĐT 716) thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực tại khu vực ven hồ thuộc khu du lịch Bàu Trắng.

Người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài. Ảnh: NDCC

Một nạn nhân được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ảnh: NDCC

Bước đầu ghi nhận tại hiện trường, ít nhất có 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức cứu hộ, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, cho biết đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Theo ông Tùng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 12 người bị thương.

Đến gần 17h, chiếc xe khách đã được đưa lên khỏi vực sâu. Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.