Sáng 6/8, một xe tải cẩu đang lưu thông trên địa bàn phường Phước Long (TP Đồng Nai) bất ngờ gặp sự cố mất phanh rồi tông vào cầu Đắk Lung.

Hiện trường vụ xe tải mất phanh tông sập cầu ở Đồng Nai. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, xe tải cẩu BKS 61CD-000.XX do tài xế Nguyễn Cao T. (33 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển lưu thông từ khu vực tượng đài Chiến thắng Phước Long hướng về Nhà máy thủy điện Thác Mơ.

Khi đến gần cầu Đắk Lung, phương tiện bất ngờ mất phanh, lao vào cầu với lực va chạm mạnh khiến một phần kết cấu cầu bị sập xuống lòng sông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, hai người trên xe đã kịp nhảy ra ngoài nên thoát nạn an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cầu Đắk Lung bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) phối hợp với lực lượng chức năng phường Phước Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực xảy ra tai nạn, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm.

Sáng cùng ngày, UBND phường Phước Long khuyến cáo người dân tuyệt đối không qua lại cầu Đắk Lung cho đến khi có thông báo mới; đồng thời chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế, chấp hành biển báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực cầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Lực lượng chức năng cũng đang đánh giá mức độ hư hỏng của cầu để có phương án khắc phục.