16 công ty lữ hành đối tác của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam sẽ tư vấn hồ sơ xin visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 5 -10 năm. Khách được cấp visa thành công qua các đơn vị này sẽ được KTO hỗ trợ 500.000 đồng.

16 đơn vị lữ hành tiếp nhận hồ sơ theo chương trình của KTO

Tại khu vực miền Bắc, các đối tác hỗ trợ tư vấn và nộp hồ sơ gồm Flamingo Redtours, Good Feeling Travel, Hanotours, Hanoitourist Travel Company và Vietravel Hà Nội. Ở miền Trung, du khách có thể liên hệ Vietravel Đà Nẵng và Vietravel Khánh Hòa.

Các doanh nghiệp đối tác tại miền Nam gồm Anhfly Travel, Atoz - Adenz Travel, May Travel Jsc, Nature Tourist Jsc, Saigontimes Travel, Top Ten Travel, Tugo Travel, Vietravel TP.HCM và Vis Global.

Thông qua các doanh nghiệp trên, người có nhu cầu xin visa có thể được tư vấn về điều kiện hồ sơ, loại visa phù hợp và các bước nộp hồ sơ. Đây cũng là đầu mối hướng dẫn trong quá trình chuẩn bị giấy tờ, nhất là với các hồ sơ cần chứng minh điều kiện cư trú, tài chính hoặc nghề nghiệp.

Khung cảnh yên bình của trang trại cừu Daegwallyeong. Ảnh: KTO

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đang triển khai chương trình hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi khách hàng có hồ sơ xin visa nhập cảnh nhiều lần 5-10 năm được cấp thành công qua 16 công ty lữ hành đối tác. Khoản hỗ trợ áp dụng sau khi hồ sơ visa nhập cảnh nhiều lần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không áp dụng cho các trường hợp hồ sơ không được cấp visa 5-10 năm. Chương trình hỗ trợ này góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí thủ tục cho du khách Việt.

Vẻ đẹp của đảo Sinsido mùa tuyết trắng. Ảnh: KTO

Điều kiện sở hữu visa 5-10 năm cho người Việt

Visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 5-10 năm phù hợp với một số nhóm đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu đi Hàn Quốc thường xuyên. Với thời hạn sử dụng kéo dài, loại visa này giúp người sở hữu hoàn toàn chủ động kế hoạch di chuyển, trải nghiệm cảnh sắc Hàn Quốc qua nhiều mùa trong năm mà không cần làm lại hồ sơ cho từng chuyến đi.

Chính sách của thị thực nhập cảnh nhiều lần thời hạn 5-10 năm hiện áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng cụ thể. Nổi bật là diện cư trú đại đô thị (C-3-91), dành cho công dân có thời gian cư trú từ 1 năm trở lên tại Hà Nội, TP.HCM hoặc Đà Nẵng. Hồ sơ cần giấy xác nhận thông tin về cư trú cùng các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan xét duyệt. Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng cho các cá nhân hoạt động trong ngành nghề chuyên môn (bác sĩ, luật sư, giáo sư đại học...) hoặc người đã từng nhập cảnh hợp pháp vào các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) và nhiều nhóm đối tượng khác.

(Nguồn: KTO tại Việt Nam)