- Vì sao da liễu thẩm mỹ đang chuyển từ mô hình kiểm soát triệu chứng sang y học tái tạo?

Sự chuyển dịch này bắt nguồn từ hiểu biết sâu hơn về “Hallmarks of Aging” – 12 dấu hiệu sinh học của lão hóa được công bố trên tạp chí Cell. Lão hóa không chỉ biểu hiện bên ngoài mà còn liên quan đến quá trình tích tụ tổn thương từ các yếu tố bên ngoài như tia UV, ô nhiễm và bên trong như stress oxy hóa, rút ngắn telomere.

Nếu mô hình cũ chủ yếu kiểm soát triệu chứng, giảm viêm tạm thời thì y học tái tạo hướng đến việc phục hồi tế bào và cấu trúc mô từ gốc, nhằm hạn chế tình trạng tái phát và suy giảm theo tuổi tác.

Y học tái tạo dựa trên 3 trụ cột: sửa chữa tổn thương tế bào và DNA, thay thế các cấu trúc mô bị suy giảm chức năng và tái tạo khả năng tự phục hồi của mô.

- Trong “Hallmarks of Aging”, những cơ chế sinh học nào cần được tác động để can thiệp vào quá trình lão hóa thay vì chỉ cải thiện biểu hiện bên ngoài?

Trong "Hallmarks of Aging", có ba nhóm cơ chế chính cần được tác động.

Nhóm nguyên phát – tổn thương gốc cần sửa chữa: Bao gồm bất ổn định bộ gen, suy giảm telomere, thay đổi biểu sinh , mất cân bằng proteostasis, và rối loạn chức năng ty thể.

Nhóm đối kháng – phản ứng thích nghi nhưng gây hại khi kéo dài: Bao gồm lão hóa tế bào , rối loạn điều hòa cảm nhận dinh dưỡng, và rối loạn chức năng ty thể.

Nhóm tích hợp – yếu tố ảnh hưởng toàn bộ cơ thể: Bao gồm suy giảm tế bào gốc, thay đổi giao tiếp liên tế bào, viêm mạn tính , và loạn khuẩn.

Can thiệp lão hóa cần tác động đồng thời lên nhiều cơ chế như bảo vệ DNA, duy trì chức năng tế bào, kiểm soát viêm và hỗ trợ sửa chữa mô. PDRN (Polydeoxyribonucleotide) được quan tâm nhờ khả năng điều hòa viêm, hỗ trợ sửa chữa DNA, tối ưu năng lượng tế bào và tái cấu trúc ECM.

- PDRN tác động như thế nào lên viêm mạn tính mức độ thấp, năng lượng tế bào và quá trình tái cấu trúc chất nền ngoại bào?

PDRN tác động lên ba cơ chế này một cách đồng thời và hiệp đồng.

Đối với viêm mạn tính mức độ thấp: PDRN tác động lên thụ thể Adenosine A2A, giúp giảm các chất gây viêm như TNF-α, IL-6 và tăng cytokine kháng viêm IL-10, qua đó hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm vi mô.

Đối với năng lượng tế bào: PDRN tham gia vào Salvage Pathway, giúp tái sử dụng nucleotide thay vì tổng hợp mới từ đầu, qua đó tiết kiệm ATP. Nguồn năng lượng này được tế bào sử dụng cho tăng sinh và phục hồi mô.

Đối với tái cấu trúc ECM: PDRN kích thích nguyên bào sợi sản xuất collagen và elastin, đồng thời điều hòa các yếu tố liên quan đến sắc tố. Qua đó, PDRN hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và tái cấu trúc chất nền ngoại bào.

- Điểm đáng chú ý của DOT™ c-PDRN và công nghệ DOT™ DNA Optimizing Technology là gì, đặc biệt trong ứng dụng chăm sóc và phục hồi da?

DOT™ (DNA Optimizing Technology) là công nghệ độc quyền, đã được cấp bằng sáng chế để chiết xuất và tối ưu hóa các đoạn DNA từ cá hồi. Quy trình này tạo ra DOT™ PDRN với độ tinh khiết cao và kích thước đồng đều.

Điểm đáng chú ý của DOT™ c-PDRN nằm ở nguồn nguyên liệu, độ tinh khiết và quy trình sản xuất. Sản phẩm sử dụng DNA từ tinh trùng cá hồi, được xử lý qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Công nghệ DOT™ tạo ra các đoạn PDRN có kích thước đồng đều, trong khoảng 50–1.500 kDa, nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và tái cấu trúc da. Quy trình được kiểm soát khép kín từ nguyên liệu đến thành phẩm, với công nghệ sản xuất được bảo hộ bằng sáng chế.

Theo nhà sản xuất, kích thước và cấu trúc DNA được tối ưu để hỗ trợ quá trình sửa chữa, tái tạo và phục hồi da.

Từ thực tế điều trị tại Pensilia, ba hướng được chú trọng trong giai đoạn tiếp theo: thứ nhất là cá thể hóa phác đồ theo tình trạng da, thứ hai là mô thức đa mô thức kết hợp giữa công nghệ cao (laser, RF, ánh sáng sinh học) với các vật liệu sinh học tái tạo (PDRN, CaHA) và chăm sóc phục hồi tích hợp, thứ ba là chuẩn hóa quy trình dựa trên bằng chứng lâm sàng. Đây cũng là hướng phát triển được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị sắc tố và lão hóa da.

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Phi Yến