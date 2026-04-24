Ngày 24/4, Công an xã Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông về hành vi “vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường”.

Ông C. lái ô tô chở rác đi đổ ra môi trường. Ảnh: CN

Trước đó, qua hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện anh C.X.C. (SN 1996, quê phường Buôn Hồ, tạm trú tại xã Krông Pắc) điều khiển ô tô chở rác đến đổ tại đường Lê Duẩn (khu dân cư Đông Bắc, thôn Phước An 9, xã Krông Pắc). Đây là khu vực được xác định là “điểm đen môi trường”.

Làm việc với cơ quan công an, anh C. khai nhận, ngày 17/4, trong quá trình sửa chữa nhà, anh thu gom được 5 bao rác thải.

Sau đó, anh C. đã dùng ô tô chở số rác này đến đổ tại đường Lê Duẩn. Anh C. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Công an xã Krông Pắc đã ra quyết định xử phạt anh C. số tiền 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc anh phải khắc phục hậu quả bằng cách thu dọn toàn bộ số rác thải, khôi phục tình trạng ban đầu.