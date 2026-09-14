Ba người được đăng ký là đại diện theo pháp luật gồm David Jon Feinstein, Isabel Ching Fan và Nguyễn Mạnh Hùng. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại phường Sài Gòn, TPHCM

Ngành kinh doanh chính của Tesla Motors Vietnam là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, trong đó doanh nghiệp đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Doanh nghiệp đồng thời đăng ký bán buôn, bán lẻ ô tô và phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô. Ngoài ra, danh mục ngành nghề còn có bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy, bán buôn chuyên doanh khác, bán buôn tổng hợp và bán lẻ tổng hợp.

Các hoạt động phân phối, xuất nhập khẩu và bán lẻ được đăng ký thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Xe Tesla đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm trước, nhưng chủ yếu được nhập khẩu tư nhân. Một số mẫu như Model S, Model X, Model 3 và Model Y đã có mặt trên thị trường, song số lượng còn hạn chế và Tesla chưa có hoạt động phân phối chính thức.