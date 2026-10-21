Ngày 21/10, một hố sụt lún tiếp tục xuất hiện trên quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, tại vị trí vừa được lấp lại. Khu vực này cách nơi từng xảy ra vụ sụt lún khiến một người mất tích vào tháng 5/2025 chưa đầy 10m.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 21/10, bà Bùi Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Rì, xác nhận hiện tượng sụt lún xảy ra tại hố cũ, từng xuất hiện khoảng tháng 3/2026. Sau khi được lấp lại khoảng gần 1 tuần, vị trí này tiếp tục sụt xuống.

Hố sụt lún trên quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, tái diễn sau khi vị trí này được lấp lại.

Theo bà Thu, hố sụt có diện tích khoảng 1,5-2m2, độ sâu quan sát được khoảng 1,5m. Tuy nhiên, phía dưới còn có đá và các vật liệu khác nên chưa thể xác định chính xác độ sâu thực tế.

Đáng chú ý, vị trí sụt lún nằm trên cùng tuyến đường và cách khu vực từng xảy ra vụ sụt lún khiến một người mất tích vào cuối năm ngoái chưa đầy 10m. Sự việc khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực có địa chất phức tạp này.

Bà Thu cho biết, ngay trong sáng cùng ngày, chính quyền xã triển khai các biện pháp xử lý, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ để bảo đảm an toàn. Quốc lộ 3B thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên ngành, không phải tuyến đường do xã trực tiếp quản lý.

Miệng hố sụt lún trên quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, có diện tích khoảng 1,5-2m2.

Về nguyên nhân, lãnh đạo xã cho hay địa phương đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn, trong đó có Viện Địa chất, khảo sát và đánh giá hiện tượng sụt lún.

Ông Nông Văn Nguyên, Bí thư xã Na Rì, cũng cho biết vị trí sụt lún đã xuất hiện nhiều lần, đặc biệt từ năm 2025 đến nay. Khu vực này từng được đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý và lấp lại, nhưng sau đó tiếp tục xảy ra sụt lún.

Theo ông Nguyên, cơ quan chức năng đã khảo sát, đánh giá để làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cuối cùng vẫn chưa được công bố. Ông cho biết thêm, sự thay đổi mực nước có thể là một trong những yếu tố gây ra hiện tượng này, song cần có kết quả khảo sát chuyên môn để xác định chính xác.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, xử lý sự cố.