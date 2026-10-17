Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là doanh nghiệp duy nhất trong ngành yến sào cả nước duy trì danh hiệu qua 5 lần liên tiếp.

Dấu ấn 5 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Thành lập năm 1990, từ một đơn vị khai thác yến sào với quy mô ban đầu còn khiêm tốn, sau hơn 35 năm phát triển, Công ty Yến sào Khánh Hòa từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng trong nước, quốc tế. Doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp yến sào Việt Nam.

Trong hai năm qua, doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này tiếp tục được ghi nhận khi Yến sào Khánh Hòa có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, thuộc giai đoạn 2026-2028.

Tại kỳ xét chọn năm nay, doanh nghiệp có 5 sản phẩm được vinh danh, gồm: Yến sào Khánh Hòa; Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest; Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa; Tinh chất Yến sào Sanvinest Khánh Hòa và Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Đây cũng là nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1,26 triệu USD, hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả này tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng và giá trị kinh tế.

Những thành quả đạt được còn gắn với di sản nghề yến sào được bồi đắp qua gần 700 năm. Trên nền tảng truyền thống ấy, nhiều thế hệ lãnh đạo, người lao động đã góp sức xây dựng và phát triển thương hiệu.

Đầu tư công nghệ, gắn sản xuất với bảo tồn

Hiện Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến tự nhiên, vận hành 16 đơn vị trực thuộc và 3 công ty cổ phần thành viên. Cùng với nguồn nguyên liệu từ hơn 2.000 nhà yến của công ty và các cơ sở liên kết trong, ngoài nước, doanh nghiệp phát triển danh mục hơn 60 dòng sản phẩm chất lượng cao.

Để duy trì nguồn nguyên liệu và bảo đảm sự phát triển lâu dài của nghề yến, công ty triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, đầu tư công nghệ, tăng cường tuần tra, bảo vệ hang đảo và theo dõi môi trường sinh thái. Các hoạt động phủ xanh, dự trữ nguồn nước, tạo nguồn thức ăn cho chim yến cũng được chú trọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã cung cấp 5.418kg mồi ăn cho đàn chim yến, đạt 492,55% kế hoạch năm. Việc kết hợp khai thác với bảo vệ môi trường sinh thái là một trong những giải pháp được doanh nghiệp triển khai nhằm duy trì nguồn nguyên liệu tự nhiên và ổn định sản lượng.

Ở khâu chế biến, hệ thống 7 nhà máy của công ty được vận hành theo định hướng sản xuất xanh, ứng dụng quy trình tự động hóa khép kín. Các nhà máy áp dụng những tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như ISO, HACCP, HALAL, BRCGS, FDA.

Doanh nghiệp cũng chú trọng ứng dụng năng lượng sạch, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và không sử dụng chất bảo quản trong sản phẩm theo thông tin công bố.

Tiên phong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh của Yến sào Khánh Hòa gắn liền với quyết tâm chuyển đổi số toàn diện. Công ty đã sớm tích hợp hệ thống điện toán đám mây, các giải pháp quản trị hiện đại như ERP, DMS, HiStaff và ứng dụng AI vào giám sát, vận hành.

Đặc biệt, việc triển khai hệ thống tem chống hàng giả công nghệ cao “Mắt Ngọc” và mã QR giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi khách hàng và khẳng định tính minh bạch của một Thương hiệu Quốc gia.

Trong hai năm qua, công ty đưa ra thị trường 10 dòng sản phẩm mới, trong đó có SunSanest, nước yến sào Khánh Hòa Sanest/Sanvinest SVN79, nước yến sào vị dâu, mặt nạ yến sào và nước ion kiềm. Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm các nhóm khách hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng và mở rộng dư địa phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Khoa Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là chìa khóa để Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới, góp phần nâng tầm Thương hiệu Quốc gia và khẳng định sự sáng tạo, độc đáo và chất lượng vượt trội của sản phẩm Việt với người tiêu dùng quốc tế”.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết danh hiệu Thương hiệu Quốc gia qua 5 kỳ liên tiếp là niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên công ty.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao giá trị yến sào, đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng toàn cầu. Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest sẽ luôn tiên phong, lấy chất lượng và tư duy phát triển bền vững để khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt trên trường quốc tế”, bà Trịnh Thị Hồng Vân chia sẻ.

Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp tích cực vận động thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển quần thể chim yến, hướng tới huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác cứu hộ và nghiên cứu khoa học.

Công ty đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái phép, đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ người tiêu dùng và uy tín thương hiệu.

Xuân Ngọc