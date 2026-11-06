Sở hữu chiều sâu di sản Phật giáo Trúc Lâm cùng cảnh quan núi rừng đặc sắc, Yên Tử (Quảng Ninh) đang từng bước làm mới sức hút du lịch bằng những trải nghiệm kết hợp hành hương, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa.

Kết nối di sản với trải nghiệm nghỉ dưỡng

Được mệnh danh là “Kinh đô Phật giáo Việt Nam”, Yên Tử (Quảng Ninh) là vùng đất gắn liền với cuộc đời tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây vẫn lưu giữ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc sắc, trở thành điểm đến tâm linh có sức hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Hành trình khám phá non thiêng Yên Tử đưa du khách đi qua những ngôi chùa cổ kính, am, tháp nằm ẩn mình giữa núi rừng xanh thẳm, trước khi chạm đến Chùa Đồng – công trình linh thiêng tọa lạc trên đỉnh núi cao.

Với nhiều người, chuyến đi không đơn thuần là hành trình tham quan mà là dịp tìm về sự an yên, chiêm nghiệm những giá trị sâu sắc của cuộc sống và nuôi dưỡng sự cân bằng trong tâm hồn.

Hình ảnh chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử

Song hành với phát huy giá trị di sản, Yên Tử đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch, ướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách. Trong đó, mô hình kết hợp du lịch tâm linh với nghỉ dưỡng cao cấp được xem là một hướng khai thác giàu tiềm năng.

Tọa lạc giữa không gian non thiêng, Legacy Yên Tử – MGallery Collection góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch nơi đây.

Không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, Legacy Yên Tử còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa, tìm hiểu những giá trị lịch sử và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho các hoạt động du lịch tập thể, nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa của doanh nghiệp.

Du khách tham gia các hoạt động nghi lễ, trải nghiệm văn hóa tâm linh tại Yên Tử

Điểm đến cho những hành trình gắn kết doanh nghiệp

Thực tế, sức hấp dẫn của Yên Tử đối với phân khúc khách đoàn đang được thể hiện qua những chương trình du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng. Mới đây, Tổng Công ty May 10 đã lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong hành trình ba ngày dành cho cán bộ, nhân viên.

Chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động ý nghĩa, từ lễ chào cờ tại Chùa Đồng, nghe giảng pháp tại thiền viện đến đêm gala giao lưu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Sự kết hợp giữa tham quan di sản, trải nghiệm văn hóa và sinh hoạt tập thể tạo nên hành trình có chiều sâu, đồng thời mang đến cơ hội để các thành viên thư giãn, chia sẻ và tăng cường sự gắn kết.

Chia sẻ về chuyến đi, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10-CTCP cho biết, “Đây là một chuyến đi rất ý nghĩa đối với tập thể cán bộ, nhân viên. Yên Tử không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, không gian nghỉ dưỡng yên bình mà còn mang đậm những giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Đặc biệt, không gian tại Legacy Yên Tử mang đến cho chúng tôi cảm giác thư thái, giúp mỗi thành viên có cơ hội tái tạo năng lượng, gắn kết tập thể và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ”.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10-CTCP

Nhu cầu du lịch hiện nay không chỉ dừng lại ở tham quan, khám phá mà ngày càng hướng đến những trải nghiệm có chiều sâu, kết hợp nghỉ ngơi và chăm sóc đời sống tinh thần.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng ngày càng được đầu tư, Yên Tử có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng.

Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch giúp Yên Tử mở ra hướng đi bền vững, đưa giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Linh Giang