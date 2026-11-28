Khoảng 1.500m³ đất đá đổ xuống Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay (Quảng Trị), khiến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị chia cắt hoàn toàn. Đây là lần thứ 3 trong tháng 11 khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở.

Đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn mặt đường tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D. Ảnh: CSCC

Khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay cho biết khoảng 1.500m³ đất đá đã sạt xuống lòng đường. Ngay sau sự cố, lực lượng công an, quân sự xã có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện tiếp cận. Đến 7h30, lực lượng biên phòng và đơn vị quản lý đường bộ cũng có mặt phối hợp xử lý.

Lực lượng chức năng cắm biển cấm người và phương tiện qua lại gần hiện trường sạt lở. Ảnh: CSCC

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an tổ chức rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố nhưng chưa thể tiếp cận do khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Trước đó, vào các ngày 13/11 và 25/11, cũng tại Km9+400, Quốc lộ 15D cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Mưa lớn khiến hơn 3.000m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 15D là tuyến độc đạo kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay. Sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng trên các tuyến Quốc lộ 15D, 12A, 12C và 9C.