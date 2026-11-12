Mưa lớn kéo dài khiến khu vực dốc Bảo Đại ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xảy ra sạt lở. Gặp lượng lớn đất đá đổ xuống, người phụ nữ đi xe máy loạng choạng, ngã xuống đường và bị thương.

Lúc hơn 5h ngày 12/11, mưa lớn kéo dài khiến lượng lớn đất đá bất ngờ sạt lở xuống đường tại khu vực dốc Bảo Đại, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời điểm trên, chị N.T.H. (34 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang) đi xe máy qua khu vực, bất ngờ gặp đất đá sạt xuống khiến chị loạng choạng, ngã ra đường và bị thương.

Nạn nhân sau đó được Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Hiện trường vụ sạt lở ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Xe máy của nạn nhân cùng đất đá nằm ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: N.X

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đơn vị đã điều động nhân viên y tế cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Thi, chị H. bị thương ở chân và một số vị trí khác. Sau khi được cấp cứu, chăm sóc y tế, sức khỏe bệnh nhân cơ bản ổn định, tỉnh táo.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang có mặt hiện trường hỗ trợ xử lý sự cố sạt lở. Ảnh: N.X

Tại hiện trường, lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cũng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hỗ trợ xử lý đất đá sạt lở.