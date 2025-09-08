Sáng 8/9, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 cháu bé bị ong vò vẽ đốt, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang nguy kịch.

Cháu A.T. bị ong vò vẽ đốt 21 mũi, hiện tại đang lọc máu liên tục. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/9, 3 cháu bé gồm: T.M.Q. (11 tuổi, phường An Phú, tỉnh Gia Lai), KS.T. (5 tuổi, xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai) và A.T. (4 tuổi, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) cùng nhau vui chơi trong khuôn viên Mái ấm Thiên Ân, thuộc phường An Phú, tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình vui đùa, cả 3 cùng bị ong vò vẽ đốt, phải đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai, do bị ong vò vẽ đốt nhiều vết chi chít trên khắp cơ thể nên cháu KS.T. bị sốc phản vệ độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn dẫn đến tử vong vào 16h15 cùng ngày. Còn A.T. bị đốt 21 mũi, bị sốc phản vệ độ III, đang lọc máu liên tục, tiên lượng xấu.

Riêng T.M.Q. bị đốt 7 vết, lại có sức khỏe tốt hơn, chỉ bị phản vệ độ I, hiện tại đã tạm ổn.

Được biết, cả 3 cháu bé là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được các sơ Mái ấm Thiên Ân đưa về nuôi dưỡng.