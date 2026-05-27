Khái niệm các đơn vị đo vàng ở Việt Nam Vàng được định lượng thông qua nhiều đơn vị khác nhau tùy vào quy chuẩn từng quốc gia. Ở Việt Nam, thị trường kim hoàn sử dụng đơn vị quen thuộc là chỉ, lượng hoặc cây vàng. Mỗi hệ thống đơn vị phản ánh một cách quy đổi khối lượng nhằm thuận tiện trong mua bán và tích trữ. Theo truyền thống, 1 lượng vàng tương đương 10 chỉ vàng. Trong khi đó, 1 chỉ vàng bằng 3,75 gram. Từ đó, có thể suy ra 1 lượng vàng tương ứng với 37,5 gram vàng. Đây là chuẩn quy đổi được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam, đặc biệt trong giao dịch vàng miếng SJC và các loại vàng 9999. Việc dùng “chỉ” và “lượng” có từ lâu đời, bắt nguồn từ thói quen giao dịch kim hoàn thủ công. Đến nay, dù Việt Nam đã áp dụng đơn vị đo lường quốc tế (kg, gram), thị trường vàng vẫn duy trì song song hai hệ thống nhằm dễ hiểu và thống nhất trong nước. Ảnh minh họa: Chí Hiếu

Cách quy đổi 1 lượng vàng bằng bao nhiêu kg Khi quy đổi sang kilogam, ta có kết quả: 1 lượng vàng = 37,5 gram = 0,0375 kg. Như vậy, muốn biết 1 kg vàng bằng bao nhiêu lượng, chỉ cần lấy 1 kg chia cho 0,0375, kết quả là khoảng 26,67 lượng vàng. Hiểu rõ các quy đổi này giúp người mua vàng dễ dàng tính toán khi so sánh giá vàng trong nước với quốc tế, vốn thường niêm yết theo ounce hoặc gram. Ví dụ, nếu giá 1 lượng vàng SJC là X đồng, thì 1 kg vàng sẽ tương đương X nhân 26,67, cho ra tổng giá trị gần đúng.

Sự khác biệt giữa chuẩn Việt Nam và quốc tế Trên thế giới, vàng thường được đo bằng ounce (cụ thể là troy ounce). Một troy ounce tương đương khoảng 31,1035 gram. Khi đối chiếu, có thể thấy 1 lượng vàng Việt Nam (37,5 gram) lớn hơn 1 troy ounce. Điều này lý giải vì sao giá vàng quốc tế khi quy đổi sang giá trong nước đôi khi có chênh lệch nhất định. Ngoài đơn vị, còn có sự khác nhau về độ tinh khiết của vàng. Ở Việt Nam, “vàng 9999” hay 24K là vàng nguyên chất gần như tuyệt đối. Tại nhiều quốc gia, tiêu chuẩn 24K cũng tương đương, song có thị trường sử dụng loại 22K hoặc 18K phổ biến hơn trong chế tác trang sức.

Ứng dụng thực tế của việc hiểu rõ đơn vị vàng Khi theo dõi giá vàng hàng ngày, bạn sẽ dễ bắt gặp thông tin như “giá vàng SJC tăng 100.000 đồng mỗi lượng”. Nếu không hiểu 1 lượng tương đương bao nhiêu gram hay kg, rất khó hình dung giá trị tăng thực sự. Chẳng hạn, nếu bạn sở hữu 5 lượng vàng, việc giá tăng 100.000 đồng/lượng tương đương mức lợi nhuận 500.000 đồng – một con số dễ tính toán hơn nhiều khi đã hiểu đơn vị.